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В Николаевской области ПВО уничтожила разведывательные дроны россиян

Иллюстративное фото: ВСУ в Николаевской области сбили вражеские дроны (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Силами и средствами противовоздушной обороны в Николаевской области сегодня, 24 марта, были уничтожены два российских разведывательных беспилотника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сил обороны юга Украины.

Военные уточнили, что речь идет о вражеских дронах "SuperCam" и еще одном неустановленном БПЛА опертивно-тактического уровня.

"В течение дня, 24 марта 2024 года, в Николаевской области противовоздушной обороной юга Украины уничтожены 2 российских разведывательных БпЛА - 1 "Supercam" и 1 беспилотник опертивно-тактического уровня", - говорится в публикации.

Дроны SuperCam в росармии

Отметим, что российские дроны SuperCam, по данным из открытых источников, первоначально были предусмотрены для аэрофотосъемки местности. Это должно помогать исследователям в создании карт, а также в спасательных операциях.

Однако после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, такие БПЛА появились и на вооружении вражеской армии. С их помощью интервенты ведут воздушную разведку.

Уничтожение беспилотников SuperCam

Напомним, ранее в Силах обороны рассказали об уничтожении сразу трех вражеских беспилотников на фронте, среди которых были SuperCam и ZALA.

А перед этим 79-я отдельная десантно-штурмовая бригада также "приземлила" еще два таких вражеских беспилотника.

Также сообщалось, что этой зимой воины 47-й отдельной механизированной бригады показали видео, как зенитчики "приземлили" этот редкий российский дрон SuperCam.

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