В Николаевской области могут раздаваться взрывы, работают взрывотехники

Недалеко от Снигиревки Николаевской области могут раздаваться взрывы. Будут проводиться плановые уничтожения взрывоопасных предметов.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Снигиревской городской военной администрации Ивана Кухты.
Как отметил Кухта, плановые уничтожения взрывоопасных предметов будут проводиться с 11:00 до 12:00 на полигоне, который расположен в 3 километрах от Снигиревки.
"Просим вас, жители и гости города, учитывать это при планировании своего дня. Берегите себя и заботьтесь о собственной безопасности", - добавил глава ГВА.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в ГСЧС недавно объяснили, какие существуют типы противопехотных мин и чем они опасны.
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