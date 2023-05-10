В Николаевской области могут раздаваться взрывы, работают взрывотехники

Недалеко от Снигиревки Николаевской области могут раздаваться взрывы. Будут проводиться плановые уничтожения взрывоопасных предметов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Снигиревской городской военной администрации Ивана Кухты.

Как отметил Кухта, плановые уничтожения взрывоопасных предметов будут проводиться с 11:00 до 12:00 на полигоне, который расположен в 3 километрах от Снигиревки.

"Просим вас, жители и гости города, учитывать это при планировании своего дня. Берегите себя и заботьтесь о собственной безопасности", - добавил глава ГВА.