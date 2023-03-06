В Николаевской области люди трижды подрывались на минах: есть погибший и раненые

"Село Зеленая Роща Витовского района. Двое мужчин приехали осмотреть поле, чтобы начать его обрабатывать. Непосредственно на самом поле они нашли вражескую мину. Один из мужчин решил ее самостоятельно обезвредить - опасная находка взорвалась", - говорится в сообщении.

Отмечается, что от полученных телесных повреждений 56-летний мужчина погиб на месте, а другой - 37-летний местный житель с многочисленными травмами и осколочными ранениями нижних конечностей доставлен в больницу.

"В этот же день в поселке Любомировка двое местных мужчин выехали на грузовом автомобиле ЗИЛ начать весенние работы. Как следствие, автомобиль наехал на мину. Один из мужчин получил травмы и доставлен в больницу. Другой мужчина, к счастью, не пострадал", - сообщил Шайхет.

Еще один случай произошел в лесополосе на окраине поселка Любомировка. 41-летний мужчина собирал дрова и наступил на мину, оставленную россиянами. В настоящее время мужчина находится в больнице в тяжелом состоянии.