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В Николаевской области из-за непогоды закрыли движение по некоторым трассам: список

Понедельник 08 января 2024 19:55
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В Николаевской области из-за непогоды закрыли движение по некоторым трассам: список Иллюстративное фото: в Николаевской области из-за непогоды закрыли движение по некоторым трассам (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

В Николаевской области вечером понедельника, 8 января, было принято решение о закрытии движения по некоторым трассам. Это связано со сложными погодными условиями.

Об этом рассказал начальник Николаевской ОВ Виталий Ким, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

"В связи с ухудшением погодных условий закрываем движение для грузового транспорта и автобусов на некоторых участках трасс в Николаевской области", – написал Ким.

Движение перекрыто на следующих трассах:

  • М-13 из Кропивницкого на Кишинев (в пределах Николаевской области);
  • М-14 в Одессу;
  • Н-11 на Днепр;
  • Н-14 на Кропивницкий;
  • Н-24 на Киев.

В Николаевской области из-за непогоды закрыли движение по некоторым трассам: список

По словам Кима, по состоянию на 18:00 в области пока остаются обесточенными 30,8 тысяч потребителей.

"Все службы работают в усиленном режиме, происходит расчистка и обработка путей противогололедной смесью", - подчеркнул он.

Ухудшение погоды в Украине

Напомним, что 8 января погода резко ухудшилась по всей территории Украины. Из-за мощного мороза, шквального ветра и осадков обесточены сотни населенных пунктов. Также в ряде регионов есть сбои в работе общественного транспорта, а гололедица и сильный ветер спровоцировали падение деревьев, пробки и аварии.

Подробнее о ситуации в разных городах Украины вследствие ухудшения погоды – читайте в материале РБК-Украина по ссылке.

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