Николаевская область подписала с Данией меморандум об восстановлении

Украинская чиновница указала, что заверила датчан в желании не просто восстановления, а общего сотрудничества, которое будет полезно для обеих сторон.

По ее словам, говорится не только о восстановлении в Николаевской области жилья, но и рабочих мест, которые бы поощряли местных жителей возвращаться домой.

"Поэтому я много рассказывала гостям о возможностях местного бизнеса, о нашей промышленности, которая может заинтересовать датских предпринимателей. Мы уже нашли общую заинтересованность в судостроении, ведь у Николаева есть мощные заводы, а Дания - современные технологии производства", - отметила Замазеева.

Также глава облсовета поделилась идеей создания в Николаеве датского квартала или парка.