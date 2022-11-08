Николаевская область готовится к эвакуации? Ким отреагировал на информацию из сети

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким опроверг распространенную в сети информацию о подготовке к эвакуации в Николаевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника ОВА.

"Там разгоняется фейк по сети о том, что Николаевская область готовится к эвакуации от лица, мол эта информация Дмитрия Плетенчука, нашего пресс-офицера. Это не так, просто создали клон и через маленькие группы раскидывают. Мы не собираемся никуда эвакуироваться, вернее собираемся, но в сторону Херсона", - заявил Ким.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве создали специальные экипажи, успешно охотящиеся и сбивающие иранские дроны-камикадзе.

Как сообщалось, недавно в Николаевской области сбили очередной иранский дрон-камикадзе. Только в ночь с 4 на 5 ноября было уничтожено 6 единиц "Шахедов".

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