Николаев впервые с 2022 года получит пресную воду: когда запустят водопровод

Фото: строительство нового водопровода уже на завершающем этапе (t.me/svyrydenkoy)
Автор: Маловичко Юлия

Жители Николаева впервые с 2022 года получат пресную воду, которая через две недели полностью заменит соленую воду во всех системах города. Это станет возможным после запуска нового магистрального водопровода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Юлию Свириденко в Telegram.

Водопровод будет обеспечивать 120 тысяч кубометров воды в сутки для домохозяйств и еще 50 тысяч для орошения сельскохозяйственных угодий.

"Трубы и насосы размещены под землей, сейчас достраиваются укрытия для работников. Есть пульты для дистанционного управления, резерв питания и система защиты от атак. Строительство уже на завершающем этапе", - написала Свириденко.

По ее словам, в прошлом году из госбюджета выделили почти девять миллиардов гривен на возведение новой системы водозабора из реки Южный Буг.

В январе 2025 года начались строительные работы, а в августе запустили тестовую работу водопровода. Воду уже начали полноценно подавать в системы и резервуары водоканала.

 

Фото: магистральный водопровод запустят через две недели (t.me/svyrydenkoy)

Глава правительства напомнила, что в 2022 году россияне взорвали ключевой водопровод, который обеспечивал город. С тех пор 500 тысяч жителей Николаева жили без постоянного водоснабжения.

Николаев подвергается периодическим обстрелам из-за линии фронта, которая находится неподалеку. В связи с этим в городе случаются отключения электроэнергии, что затрудняет работу скважин и стабильную подачу воды.

