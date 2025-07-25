Николаев на сутки может остаться без воды: в чем причина

Проблемы с водоснабжением в Николаеве

Напомним, Николаев уже более трех лет живет без водоснабжения. В апреле 2022 года россияне взорвали внутренние сети, которые обеспечивали Николаев водой.

Кроме этого, Николаев, который находится в относительной близости от линии фронта, периодически обстреливается. В городе регулярно отключают свет, что сказывается на работе скважин для выдачи воды.

Добавим, 14 июля в Николаеве произошла авария на объекте водоснабжения. Наблюдались перебои с водой.

В связи с проблемами с водоснабжением в Николаеве даже временно закрывали детсады.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.