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Николаев на сутки может остаться без воды: в чем причина

Фото: Николаев на сутки может остаться без воды (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Николаеве с 29 по 30 июля может отсутствовать водоснабжение. Причина - плановая замена насосного оборудования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Николаевводоканал".

"Для выполнения работ по замене насосного оборудования в инфраструктуре водосетей города ориентировочно с 08:00 29 июля по 07.00 30 июля возможно будет прекращено водоснабжение в Николаеве", - говорится в сообщении.

Рекомендовано, как и в течение всего срока военного вторжения, держать дома запас воды на двое суток.

Отмечается, что окончательная информация будет обнародована 28 июля.

 

Проблемы с водоснабжением в Николаеве

Напомним, Николаев уже более трех лет живет без водоснабжения. В апреле 2022 года россияне взорвали внутренние сети, которые обеспечивали Николаев водой.

Кроме этого, Николаев, который находится в относительной близости от линии фронта, периодически обстреливается. В городе регулярно отключают свет, что сказывается на работе скважин для выдачи воды.

Добавим, 14 июля в Николаеве произошла авария на объекте водоснабжения. Наблюдались перебои с водой.

В связи с проблемами с водоснабжением в Николаеве даже временно закрывали детсады.

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НиколаевВодоснабжение