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В Николаеве утром прогремел взрыв: сдетонировал кассетный снаряд

Фото: в Николаеве взорвался снаряд (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В Николаеве прогремел взрыв в частном секторе. Предварительно сдетонировал кассетный снаряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Оперативного командования "Юг" Владислава Назарова в Telegram.

Событие произошло утром 29 июля в частном секторе по улице Нагорной в одном из районов Николаева. Спикер отмечает, что причиной взрыва был не обстрел, а снаряд.

По предварительной информации, хозяин одного из частных домов и еще четыре его знакомых решили разобрать кассетный снаряд. В результате боеприпас сдетонировал.

Мужчины получили осколочные ранения разной степени тяжести, их госпитализировали.

"Отмечаю, не прикасайтесь к найденным опасным предметам, позвоните на спецлинию 102, чтобы специалисты сделали свое дело", - отметил спикер командования.

Фото: в Николаеве взорвался снаряд (t.me/Nazars_look)

Напомним, недавно в Доме профсоюзов в Одессе раздался взрыв. Позже стало известно, что взорвалась граната.

Полиция сообщила, что граната разорвалась в руках массажиста, арендовавшего подвальное помещение в Доме профсоюзов. В результате инцидента мужчина погиб, а его посетитель получил ранения.

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НиколаевВзрыв