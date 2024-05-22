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В Николаеве уменьшат количество автобусов из-за мобилизации водителей, - мэр

Фото: в Николаеве не хватает водителей автобусов из-за мобилизации (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

С 27 мая в Николаеве будет уменьшено количество коммунальных автобусов на маршрутах. Проблема возникла из-за мобилизации и, как следствие, нехватки водителей.

Об этом во время брифинга сообщил мэра Николаева Александр Сенкевич, пишет РБК-Украина со ссылкой на suspilne.media.

"То есть автобусы будут стоять, а управлять ими некому", - рассказал он.

Как отметил Сенкевич, утром 21 мая на маршруты вышли 39 троллейбусов, 27 трамваев и 22 автобуса.

"У нас есть еще дополнительные единицы транспорта, но людей на них нет. То есть, эта цифра - 22, могла бы быть больше", - констатировал мэр.

Женщины не хотят идти водителями на автобусы

По словам Сенкевича, мобилизованных водителей можно было бы заменить водителями-женщинами, но они не хотят работать на автобусах, хотя охотно садятся за руль трамвая.

"Женщины-водители радо идут работать на трамвай, несколько так с предостережением - на троллейбусы и не хотят работать на автобусах. Хотя честно говоря, мне непонятно, какое отличие троллейбуса от автобуса? Даже на троллейбусе труднее работать, чем на автобусе, потому что он привязан к контактной сети", - удивляется мэр.

Ситуация со светом в Украине

В связи с постоянными обстрелами по Украине и проблемами со светом, часто во многих городах вводят ограничение в движении электротранспорта.

Отметим, что 22 мая случилась авария на электросетях в Киеве. В результате ряд улиц на Оболони остались без света.

Добавим, графики почасовых отключений света сегодня будут действовать для промышленных и бытовых потребителей по всей территории Украины с 00:00 до 07:00 и с 18:00 до 24:00. Также ограничения по свету будут действовать и для Киева.

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НиколаевМобилизация в Украине