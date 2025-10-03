В Николаеве задержали агентурную пару РФ: шпионили за оборонным заводом (фото)

Служба безопасности Украины разоблачила в Николаеве вражескую агентурную пару, которая собирала данные об оборонном заводе. Женщина-агент вместе со своим сожителем пытались передать оккупантам секретную информацию, однако их разоблачили на начальном этапе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.
Контрразведка Службы безопасности во взаимодействии с министром обороны Украины Денисом Шмыгалем предотвратила агентурное проникновение РФ в один из ведущих оборонных заводов на юге нашего государства.
По результатам спецоперации в Николаеве задержан агент РФ, которая пыталась получить для оккупантов места рассредоточения оборонного предприятия на территории региона.
Как установило расследование, к совершению преступления женщина привлекла своего сожителя - сотрудника предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Украины.
Сначала враг завербовал женщину. Зная, что подконтрольная ей фирма сотрудничает с оборонным заводом в Николаеве, оккупанты поручили ей собирать информацию о местонахождении объектов ОПК и видах оборонных заказов в южном регионе.
Для этого женщина использовала своего сожителя, который работал в отделе материально-технического снабжения оборонного завода и взаимодействовал с компанией фигурантки.
СБУ разоблачила агентурную пару еще в начале их сотрудничества с врагом.
Установлено, что мужчина передал женщине сведения о состоянии выполнения государственных заказов и места рассредоточения производственных цехов предприятия.
Впрочем, агент не успела "отчитаться" оккупантам, поскольку на этом этапе ее задержала СБУ.
Во время обыска у фигурантки изъяли смартфон с доказательствами ее контактов со "связным" - Сергеем Лебедевым (известным под псевдонимом "Лохматий"), который в Донецке работает на ФСБ и военную разведку РФ.
Следователи СБУ сообщили агентам о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения ее сообщнику.
Заметим, что недавно Служба безопасности Украины и полиция предотвратили два теракта, которые российские спецслужбы пытались осуществить во Львове.
Как оказалось, чтобы заманить военных на место запланированного теракта, враг использовал тактику "приглашение на свидание".
Для этого россияне создали фейковые женские аккаунты в популярной соцсети, от имени которых познакомились с потенциальными "целями".
Также во Львове сотрудники СБУ совместно с Нацполицией предупредили масштабный теракт, организованный несовершеннолетними по заданию российских спецслужб.
Двое подростков заложили самодельное взрывное устройство под автомобиль украинского военного, однако правоохранители успели обезвредить опасность до того, как она могла нанести вред.