В Николаеве трое подростков по заказу из РФ поджигали автомобили ВСУ, их задержали

Подростки выполняли заказ, снимая свои действия на видео для отчета кураторам из России, с которыми они общались через мессенджеры.

По указанию российского куратора, несовершеннолетний фигурант сначала подыскал "нужный" автомобиль, сфотографировал его, а когда получил разрешение на уничтожение, поджег авто, предварительно облив его бензином. Таким образом было уничтожено два пикапа.

Правоохранители провели обыски и изъяли у подозреваемых мобильные телефоны, сим-карты и банковские карты, которые использовались для коммуникации с российскими кураторами.

16-летнему подростку предъявили подозрение по статье о препятствовании деятельности ВСУ. Ему грозит до 8 лет заключения. Он находится под круглосуточным домашним арестом.

Сейчас решается вопрос о привлечении к ответственности двух его сообщников - в возрасте 14 и 13 лет.

Фото: В Николаеве трое подростков по заказу из РФ поджигали автомобили ВСУ (mk.npu.gov.ua)