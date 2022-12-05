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В Николаеве транспорт привязали к графику отключений света

Фото: в Николаеве транспорт привязали к графику отключений света (t.me/senkevichonline)
Автор: Константин Широкун

Троллейбусы и трамваи в Николаеве будут работать в соответствии с графиком почасовых отключений света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Николаева Александра Сенкевича.

Согласно утвержденному графику, КП "Николаевэлектротранс" отнесено ко второй очереди потребителей. Поэтому электротранспорт будет курсировать в следующее время:

  • 5:00-8:00
  • 10:00-14:00
  • 16:00-19:30

За 30 минут до начала планового отключения водители будут информировать пассажиров о возможном отключении электроэнергии. Это означает, что водитель троллейбуса, или трамвая может осуществить остановку, не доезжая до конечной остановки, если электроснабжение будет прекращено.

Также водители предупреждены о необходимости съезда в безопасные парковочные карманы, чтобы не препятствовать движению другого транспорта. Что касается троллейбусов, то на всех маршрутах максимально задействованы троллейбусы марки "Дніпро" с автономным аварийным ходом во избежание возможных ДТП.

Ранее мы писали, что в Николаеве и области утвердили обновленные графики почасовых отключений электроэнергии.

Также ранее мы писали, что во время ракетных обстрелов российские оккупанты повредили насосную станцию коммунального предприятия "Николаевводоканал", расположенную в Херсонской области. Из - за этого возобновление поставок воды в Николаев затянется.

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НиколаевЭлектроэнергия