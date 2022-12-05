В Николаеве транспорт привязали к графику отключений света

Троллейбусы и трамваи в Николаеве будут работать в соответствии с графиком почасовых отключений света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Николаева Александра Сенкевича.

Согласно утвержденному графику, КП "Николаевэлектротранс" отнесено ко второй очереди потребителей. Поэтому электротранспорт будет курсировать в следующее время:

5:00-8:00

10:00-14:00

16:00-19:30

За 30 минут до начала планового отключения водители будут информировать пассажиров о возможном отключении электроэнергии. Это означает, что водитель троллейбуса, или трамвая может осуществить остановку, не доезжая до конечной остановки, если электроснабжение будет прекращено.

Также водители предупреждены о необходимости съезда в безопасные парковочные карманы, чтобы не препятствовать движению другого транспорта. Что касается троллейбусов, то на всех маршрутах максимально задействованы троллейбусы марки "Дніпро" с автономным аварийным ходом во избежание возможных ДТП.