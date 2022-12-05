В Николаеве и области ввели новые графики отключения электроэнергии

В Николаеве и области утвердили обновленные графики почасовых отключений электроэнергии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Николаевской ОВА Виталия Кима.
"В тесной работе с облэнерго уже есть утвержденные обновленные графики почасовых отключений для Николаева и области", - написал Ким.
Он подчеркнул, что в настоящее время равномерно распределили "экономию".
Сообщается, что в обновленный график почасовых отключений вошли областной центр и все районы Николаевской области. Теперь все без исключения подпадают под обесточивание.
График почасовых отключений постоянный, то есть одинаков на каждый день - он будет применяться до тех пор, пока ситуация в энергосистеме Украины стабильная.
"Но вы должны понимать, что в случае новых атак врага на критическую энергетическую инфраструктуру, погодные условия, аварии и другие нештатные ситуации также могут привести к необходимости отключения электроэнергии", - добавил Ким.
Отмечено, что потребители разделены на три очереди, каждая из которых имеет собственный, закрепленный промежуток времени, когда не будет электроснабжения.
Каждая из очередей должна обесточиваться четыре раза в сутки. Продолжительность отключения - около двух часов. Следовательно, каждый раз после заживления, каждая из очередей будет иметь электроснабжение в течение четырех часов.
ПЕРВАЯ ОЧЕРЕДЬ потребителей будет отключена от электропитания в следующие часы:
00.00 - 02.00
06.00 - 08.00
12.00 - 14.00
18.00 - 20.00
ВТОРАЯ ОЧЕРЕДЬ потребителей сменит предшественников в следующие часы:
02.00 - 04.00
08.00 - 10.00
14.00 - 16.00
20.00 - 22.00
ТРЕТЬЯ ОЧЕРЕДЬ потребителей будет обесточена в следующие часы:
04.00 - 06:00
10.00 - 12.00
16.00 - 18.00
22.00 - 00.00
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что с понедельника, 5 декабря, в Николаевской области планируется пересмотреть графики отключений электроэнергии. Не исключено, что свет в регионе не будет по 4 часа каждые 2-4 часа.
Также ранее мы писали, что во время ракетных обстрелов российские оккупанты повредили насосную станцию коммунального предприятия "Николаевводоканал", расположенную в Херсонской области. Из - за этого возобновление поставок воды в Николаев затянется.
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