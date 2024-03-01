В Николаеве раздался взрыв

Подробной информации о причинах и последствиях взрыва пока нет.

Напомним, ранее Воздушные силы ВСУ сообщали об активности вражеской тактической авиации в акватории Азовского моря.

Обновлено 20:57

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что в результате "прилета" в области возник пожар.

"Спасатели уже работают. В настоящее время информации о пострадавших нет", - добавил он.

Обстрел Украины 1 марта

Россия в ночь на 1 марта снова атаковала территорию Украины, применив дроны-камикадзе типа "Шахед". ПВО удалось "приземлить" 4 из 4 вражеских беспилотников.

Также россияне атаковали Украину пятью зенитными управляемыми ракетами С-300.