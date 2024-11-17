В Николаеве раздались взрывы, в сторону города двигались "Шахеды"

В районе города Николаев в ночь на 17 ноября прогремели взрывы. Перед этим фиксировалось движение ударных беспилотников противника в сторону города.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал Николаевского городского головы Александра Сенкевича.
Взрывы в районе Николаева были слышны около 04.40.
При этом несколько минут до этого в Воздушных силах информировали о группе "Шахедов", которые двигались в сторону этого города.
"В Николаеве были слышны взрывы. Воздушные силы пишут об угрозе дронов-камикадзе для города. Воздушная тревога продолжается!" - написал мэр Николаева в сети.
Около пяти часов утра в Николаеве раздались еще взрывы
Мэр города отметил, что угроза из-за дронов-камикадзе врага продолжается.
Так, в Воздушных силах сообщали, что новые "Шахеды" продолжают движение на Николаев.
Между тем корреспондент РБК-Украина отмечает, что взрывы в Николаеве были довольно громкими, и ведется работа ППО, вражеские ударные беспилотники сбивают над городом.
Позже глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким рассказал в своем Telegram о вызовах экстренных служб на фоне сообщений о взрывах в Николаеве.
Чиновник отметил, что "оказывается помощь".
Напомним, вечером 16 ноября росармия запустила в направлении Украины дроны-камикадзе типа "Шахед". Из-за этого в ряде областей была объявлена воздушная тревога.
Около полуночи стало известно о работе сил ПВО по вражеским БПЛА в Киевской области.
Позже в Киеве были слышны взрывы на фоне российской воздушной атаки, в столице велась боевая работа по сбитию "Шахедов".
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