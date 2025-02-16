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В Николаеве после удара РФ полностью разрушена электрогенерация, - мэр

Фото: россияне разрушили электрогенерацию в Николаеве (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российские оккупанты ударили по Николаевской ТЭЦ. В результате в городе полностью разрушена электрогенерация.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Николаевского городского головы Александра Сенкевича.

"Напоминаю, что ночью враг ударил по нашей ТЭЦ несколькими дронами, из-за чего абоненты ТЭЦ остались без тепла. Полностью разрушена электрогенерация. Сейчас мы пытаемся восстановить теплоснабжение, используя альтернативные пути решения проблемы", - пояснил мэр.

Он отметил, что для восстановления мощностей объединены работники ТЭЦ и Николаевоблтеплоэнерго.

"Работа продолжается. Без подробностей, но это действительно трудно. Благодаря сотрудничеству с Данией, мы получили модульные котельные, поэтому нам удалось сохранить тепло в больницах!", - добавил он.

Мэр рассказал, что в течение всего дня коммунальные службы ликвидировали последствия прилетов в двух районах.

Атака на Николаев

Напомним, что в ночь на 16 февраля россияне атаковали дронами Николаев. Около 1:00 в городе прогремели взрывы.

Позже местные власти подтвердили удар по городу и уточнили, что российский дрон атаковал объект критической инфраструктуры. Там возник пожар, который пожарные оперативно ликвидировали пожар.

В результате атаки травмирован мужчина 1960 года рождения, его госпитализировали.

Известно, что часть Николаева осталась без тепла в результате атаки оккупантов.

В отдельном материале РБК-Украина собрало все, что известно о вражеском ударе по Николаеву.

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