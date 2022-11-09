ua ru
Ср, 09 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Николаеве назвали дату запуска отопительного сезона

Новина українською →
Николаев, Среда 09 ноября 2022 15:35
В Николаеве назвали дату запуска отопительного сезона Фото: в Николаеве назвали дату запуска отопительного сезона (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

Отопительный сезон в Николаеве начнется в четверг, 11 ноября. Тепло во всех домах города появится в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра Николаева Александра Сенкевича в Telegram.

"Друзья, сегодня на улице среднесуточная температура меньше 8 градусов по Цельсию. Это означает, что с завтрашнего дня в Николаеве начнется пуск тепла", - сказал мэр.

Он отметил, что в городе планируют включить все 95 котельных.

"Это означает, что в вашем доме в ближайшее время появится тепло, а если не появится - вы должны будете обратиться в управляющие компании или к главе ОСББ", - добавил Сенкевич.

Напомним, ранее сообщалось, что в во Львове планируется начать отопительный сезон для населения 14 ноября. Однако в горсовете будут учитывать температуру воздуха.

К тому же, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в настоящий момент в Украине отопление включили в 60% объектов, две области к теплу подключены полностью. Еще в пяти регионах этот показатель составляет около 85%.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Николаев Отопительный сезон
NEWS
Путь на Херсон. Эксперт объяснил важность освобождения Снигиревки
Путь на Херсон. Эксперт объяснил важность освобождения Снигиревки
DAILY
Сергей Притула: Мы ходим по историческому кругу и всегда возвращаемся к войне с Россией
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Сергей Притула: Мы ходим по историческому кругу и всегда возвращаемся к войне с Россией