В Николаеве назвали дату запуска отопительного сезона
Отопительный сезон в Николаеве начнется в четверг, 11 ноября. Тепло во всех домах города появится в ближайшее время.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра Николаева Александра Сенкевича в Telegram.
"Друзья, сегодня на улице среднесуточная температура меньше 8 градусов по Цельсию. Это означает, что с завтрашнего дня в Николаеве начнется пуск тепла", - сказал мэр.
Он отметил, что в городе планируют включить все 95 котельных.
"Это означает, что в вашем доме в ближайшее время появится тепло, а если не появится - вы должны будете обратиться в управляющие компании или к главе ОСББ", - добавил Сенкевич.
Напомним, ранее сообщалось, что в во Львове планируется начать отопительный сезон для населения 14 ноября. Однако в горсовете будут учитывать температуру воздуха.
К тому же, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в настоящий момент в Украине отопление включили в 60% объектов, две области к теплу подключены полностью. Еще в пяти регионах этот показатель составляет около 85%.
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