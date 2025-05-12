В Николаеве на день транспорт будет бесплатным, но при одном условии

Когда и для кого проезд в автобусах Николаева будет бесплатным

В коммунальном предприятии жителям Николаева и гостям города напомнили, что уже в этот четверг, 15 мая, в Украине и других странах мира будут отмечать Всемирный день вышиванки.

"В этом году он посвящен культурному наследию, которое пытается уничтожить Россия на временно оккупированных территориях", - уточнил директор КП "Николаевпастранс" Дмитрий Тесленко.

Чиновник подчеркнул, что украинцы - сильная нация, которая "передает свои традиции и генетический код из поколения в поколение".

"Россияне хотят максимально уничтожить наши культурные коды, культурное наследие, нашу идентичность. Давайте во Всемирный день вышиванки наденем наш украинский наряд на работу, учебу, на прогулку", - добавили в пресс-службе КП.

Между тем Тесленко сообщил, что в этот день горожан ожидает приятный сюрприз.

"В День вышиванки каждый пассажир, одетый в вышиванку, имеет право на бесплатный проезд автобусами "Николаевпастранс", - рассказал он.

В завершение в коммунальном предприятии пожелали, чтобы в это сложное время, День вышиванки подарил каждому "тепло, красоту, надежду и веру в нашу Победу".