В Николаеве на день транспорт будет бесплатным, но при одном условии

В Николаеве некоторые пассажиры получат право на бесплатный проезд в автобусах. Ездить без оплаты можно будет не всем и только в течение одного дня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КП "Николаевпастранс" в Facebook.
В коммунальном предприятии жителям Николаева и гостям города напомнили, что уже в этот четверг, 15 мая, в Украине и других странах мира будут отмечать Всемирный день вышиванки.
"В этом году он посвящен культурному наследию, которое пытается уничтожить Россия на временно оккупированных территориях", - уточнил директор КП "Николаевпастранс" Дмитрий Тесленко.
Чиновник подчеркнул, что украинцы - сильная нация, которая "передает свои традиции и генетический код из поколения в поколение".
"Россияне хотят максимально уничтожить наши культурные коды, культурное наследие, нашу идентичность. Давайте во Всемирный день вышиванки наденем наш украинский наряд на работу, учебу, на прогулку", - добавили в пресс-службе КП.
Между тем Тесленко сообщил, что в этот день горожан ожидает приятный сюрприз.
"В День вышиванки каждый пассажир, одетый в вышиванку, имеет право на бесплатный проезд автобусами "Николаевпастранс", - рассказал он.
В завершение в коммунальном предприятии пожелали, чтобы в это сложное время, День вышиванки подарил каждому "тепло, красоту, надежду и веру в нашу Победу".
Напомним, ранее мы рассказывали, что символизируют вышитые рубашки украинцев и что означают разные цвета на вышиванках.
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