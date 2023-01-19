В Николаеве слышны взрывы

В четверг, 19 января, в Николаеве был слышен взрыв. После этого в области объявили воздушную тревогу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный Telegram-канал .

Власти просят людей находиться в укрытиях до окончания тревоги.

Напомним, что российские войска 31 декабря атаковали Николаев из оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер". В результате обстрелов есть значительные разрушения, пострадали семь человек.

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