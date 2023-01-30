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В Николаеве частично восстановили уличное освещение

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Николаев, Понедельник 30 января 2023 18:19
В Николаеве частично восстановили уличное освещение Фото: в Николаеве частично восстановили уличное освещение (РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

В Николаеве отныне будут частично включать уличное освещение, которое будет работать с 17:00 до 23:00 в ночном режиме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Николаева Александра Сенкевича.

"С сегодняшнего дня в Николаеве частично включаем уличное освещение", - написал Сенкевич.

Освещение будет работать с 17:00 до 23:00 в ночном режиме, то есть будут гореть не все фонари. Но, по крайней мере, жителям города будет удобнее добираться с работы домой

Мэр уточнил, что будут включать только сети, где установлены LED-лампы. Тем временем, коммунальщики будут постепенно обновлять уличное освещение и устанавливать именно энергосберегающие лампы, чтобы можно было расширить перечень улиц, где вечером будет гореть свет.

Напомним, сегодня, 30 января, в Николаеве и области действуют почасовые отключения электроэнергии.

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Николаев Электроэнергия
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