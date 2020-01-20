На Микитася повторно наділи електронний браслет

Правоохоронці наділи електронний браслет на колишнього депутата Верховної ради Максима Микитася. Про це РБК-Україна сказав його адвокат Олександр Лисак.

За його словами, нещодавно браслет зняли, так як екс-парламентарій отримав дозвіл САП тимчасово вилетіти з країни.

"У нього за рішенням суду було зобов'язання носити електронний браслет, але його зняли недавно, так як він отримав дозвіл САП тимчасово вилетіти з країни. Сьогодні дозвіл скасували і знову наділи браслет", - розповів захисник.

Адвокат зазначив, що йому не відомі причини, чому скасовано дозвіл на виліт з країни Микитася.

Лисак наголосив, що має намір оскаржити незаконні дії правоохоронців щодо свого клієнта.

Нагадаємо, прикордонники зняли з літака екс-нардепа Максима Микитася при спробі покинути Україну.

Як писало РБК-Україна, Лисак повідомляв, що Микитась раніше отримав від прокурорів Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури офіційний дозвіл вилетіти до Великобританії.

Додамо також, раніше Вищий антикорупційний суд України призначив Микитасю запобіжний захід у вигляді застави в сумі 5,5 млн гривень. За нього внесли заставу, і екс-нардепа відпустили.