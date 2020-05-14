Микитася відправили під домашній арешт

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) відправив колишнього президента "Укрбуду" та нардепа Максима Микитася під домашній арешт у справі про афери з житлом для Національної гвардії. Про це йдеться в повідомленні суду в Facebook.

Повідомляється, що сьогодні суд частково задовольнив клопотання прокурора САП і змінив Микитасю запобіжний захід з застави на цілодобовий домашній арешт.

"На підозрюваного також покладені процесуальні обов'язки: прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді, в суд по кожній вимозі; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними і свідками; здати на зберігання паспорт для виїзду за кордон; носити електронний засіб контролю. Строк дії зобов'язань - до 14 липня 2020 року", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, Микитась підозрюється у заволодінні майном, йому визначили запобіжний захід у вигляді застави на 100 млн гривень. За даними слідства, Національна гвардія і "Укрбуд" уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини в центральній частині Києва мали побудувати житловий комплекс, а НГУ мала отримати в ньому 50 квартир та 30 паркувальних місць.

Замість цього в 2016-2017 роках НГУ відмовилася від квартир і паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку на околиці Києва. За даними експертизи вартість квартир на околиці майже на 82 млн гривень менша за квартири на Печерську.

Нагадаємо, НАБУ вже завершило розслідування цієї афери з квартирами. У справі проходять інші посадові особи "Укрбуду" і колишній командувач НГУ Юрій Аллеров.