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Микитася залишили під вартою

Середа 08 липня 2020 оновлено 22:02
Микитася залишили під вартою
Фото: Максим Микитась (facebook.com maxim mikitas)
Автор: РБК-Україна

Суд відмовив Максиму Микитасю у зміні запобіжного заходу

Вищий антикорупційний суд залишив під вартою колишнього народного депутата і екс-главу "Укрбуду" Максима Микитася. Він проходить підозрюваним у справі про заволодіння майном Національної гвардії.

Про це повідомляє прес-служба суду.

Так, слідчий суддя розглянув і відмовив у задоволенні клопотання сторони захисту про зміну запобіжного заходу Микитасю.

Захист обвинуваченого просила змінити міру запобіжного заходу з утримання під вартою з можливістю внести заставу на цілодобовий домашній арешт. Однак суддя відмовив у задоволенні даного клопотання.

Нагадаємо, Максима Микитася підозрюють в організації схеми заволодіння 82 млн гривень за махінації з квартирами для Нацгвардії. "Укрбуд" та НГУ уклали угоду про зведення на території колишньої військової частини на Печерську в Києві житлового будинку. НГУ повинна була отримати в ньому 50 квартир та 30 паркувальних місць. Замість цього в Нацгвардії вирішили обміняти житло і паркування в центрі на околицю міста. Різниця у вартості об'єктів склала 82 млн гривень.

Раніше повідомлялося, що у справі про квартири фігурують інші посадові особи "Укрбуду" і колишній командувач НГУ Юрій Аллеров.

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