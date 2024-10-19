Как баскетбольный "Днепр" с третьей попытки неожиданности в Кубке Европы ФИБА оформил: видео

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Кубок Европы ФИБА, группа D, 3-й тур

"Спортинг" – "Днепр" – 70:78 (17:20, 24:23, 18:17, 11:18)

Подопечные Владимира Коваля лучше вошли в игру и попытались уйти в отрыв. На пике преимущество днепровцев в первой четверти составило 6 пунктов. Правда, под занавес игрового отрезка "Спортинг" сократил отставание вдвое.

Во второй десятиминутке "Днепр" выполнил новую попытку создать гандикап (+8). Однако к середине четверти лиссабонцы сумели сравнять счет (25:25). Чемпион Украины начал заново и выдал доминантную полосу (17:3), но перед большим перерывом хозяева сократили отставание до минимума.

Третья 10-минутка пронеслась по схожему сценарию. "Днепр" то шел в отрыв, то позволял лиссабонцам выравнивать положение. В конце концов, перед финальной четвертью команда Коваля опережала "Спортинг" всего на злосчастный пункт (60:59).

Наконец-то в финальном игровом отрезке "Днепр" полностью контролировал ход событий. К середине десятиминутки чемпион Украины создал "подушку безопасности" (+9) и гарантировал более-менее спокойный финиш. Как следствие, финальное преимущество составило 8 очков.

Самым результативным в поединке стал форвард "Днепра" Станислав Тимофеенко. За почти 28 минут на паркете он набрал 22 очка, сделал 6 подборов и отдал 3 передачи. Премьерная победа в турнире позволила днепровцам ворваться в борьбу за путевки в плей-офф. Пока три команды – "Сассари", "Спортинг" и "Днепр" – имеют по 4 очка, а "Анвил" набрал 3 пункта. Правда, итальянский и польский коллективы сыграли два матча против трех у других.