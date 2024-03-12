"Прометей" беапелляционно уступил "Бургу" в четвертьфинале баскетбольного Еврокубка
Слобожанский "Прометей" проиграл французскому "Бургу" в плей-офф Еврокубка 2023/24.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.
Еврокубок, 1/4 финала
"Бург" – "Прометей" – 95:82 (17:16, 28:28, 34:13, 16:25)
В первой четверти команды играли практически на равных. Савойцы несколько раз пытались уйти в отрыв, но "титаны" отпускали французский коллектив максимум на 5 очков. Под занавес же отрезка подопечные Ронена Гинзбурга вообще сократили отставание до минимума.
Старт второй 10-минутки "Бург" провел лучше. Команда Фредерика Фоту оторвались на 8 пунктов. Впрочем, "Прометей" уже к середине четверти смог выровнять положение (33:33). Тем не менее, хозяева выдали новый яркий отрезок (9:2) и снова уверенно повели. Но перед большим перерывом слобожанцы сократили дефицит до -1.
А вот третья четверть обернулась полной катастрофой для "титанов". Ребята Гинзбурга просто развалились, позволив баскетболистам "Бурга" властвовать по обе стороны площадки. Как следствие, шестиочковое преимущество хозяев в середине 10-минутки выросло до +22 по ее итогам.
"Прометей" попытался перехватить инициативу в начале финального отрезка, но подопечные Фоту вовремя среагировали. Савойцам удалось перевести игру в более спокойное русло и нивелировать все попытки слобожанцев организовать камбэк. Максимумом слобожанцев стал уход от разгромного поражения.
Итак, "Прометей" завершил выступления на европейской арене в сезоне 2023/24. Подопечные Гинзбурга прошли групповой этап и одну стадию плей-офф Еврокубка. В дальнейшем "титаны" сосредоточятся на выступлениях в Латвийско-эстонской баскетбольной лиге.
К слову, ранее "Прометей" проиграл "Днепру" финал Кубка Украины в Киеве.
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