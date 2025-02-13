"Лейкерс" с дебютом Леня уступил команде Михайлюка, видео

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча .

Поединок против команды другого украинца - "Юты Джаз" Святослава Михайлюка - Лень начал на скамейке запасных, но провел на площадке 22 минуты. Это лучший результат среди игроков, которые не попали в стартовую пятерку.

Центровой набрал 4 очка, выполнил 7 подборов (лучший показатель в "Лейкерс") и 1 блок-шот и отдал 2 передачи.

Дебютный матч Леня завершился неожиданным поражением "Лейкерс" от "Юты" - 119:131. Леброн Джеймс набрал 18 очков, Лука Дончич - 16. Самым результативным в составе "озерных" стал японский форвард Руи Хатимура - 19 пунктов. "Джазмен" Михайлюк находился в заявке своей команды, но на площадке не появился.

"Лейкерс" в Западной конференции опустился с четвертой позиции в таблице на пятую - 32 победы в 52-х поединках. "Юта", имея 13 успешных игр из 53-х, занимает предпоследнюю, 14-ю строчку в этом же дивизионе.