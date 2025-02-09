Медведенко объяснил, почему Михайлюк не смог закрепиться в "Лейкерс"

Двукратный чемпион НБА в составе "Лос-Анджелес Лейкерс" Станислав Медведенко поделился мнением о выступлениях Святослава Михайлюка, который уже седьмой сезон проводит в сильнейшей баскетбольной лиге мира. В частности, экс-звезда сборной Украины объяснил, почему Михайлюк, который в 2018 году попал в "Лейкерс", не смог закрепиться в Лос-Анджелесе.

В частности экс-звезда НБА объяснил, что Михайлюк сегодня в прекрасной форме, но нуждается в улучшении в игре в защите.

"Сейчас он выглядит очень неплохо. Свят в очень хорошей физической форме, бежит. Если бы он еще добавил в защите, он вообще изменил бы впечатление о себе некоторых менеджеров НБА", - сказал Медведенко.

Он также подчеркнул, что для игрока 27 лет - это "самое праймовое время", когда опыт сочетается с хорошими физическими кондициями.

"Примерно с 26 до 32 лет - это лучшее время для игрока в НБА. Святослав заходит в это время", - добавил бывший баскетболист сборной Украины.

В ответ на вопрос, не кажется ли Медведенко, что у Михайлюка слишком авантюрный стиль, проявляющийся в слишком большом количестве неподготовленных бросков, Станислав сказал, что для украинского защитника "Юты Джаз" сейчас важно использовать каждый свой шанс на площадке.

"За то время, что ему дают на площадке, он должен брать эти броски. Иногда из сложных положений, иногда из явных. Если он их не возьмет, то их возьмет кто-то первый другой. А если не забьет, то сядет "на баню". У него сейчас роль не очень стабильная. Но он уже сформировался как игрок. Он уже имеет навыки, и их будет эксплуатировать", - сказал он, отмечая, что с каждым сезоном Михайлюк все больше вписывается в систему НБА.

Отметим, что Святослав Михайлюк родился 10 июня 1997 года в Черкассах. Играл за "Черкасские Мавпы". Свою профессиональную карьеру в НБА начал в 2018 году, когда был выбран на драфте под 47-м номером командой "Лос-Анджелес Лейкерс". Впоследствии выступал за несколько команд Национальной баскетбольной ассоциации, в частности "Детройт Пистонс", "Оклахома-Сити Тандер", "Торонто Рэпторс", "Нью-Йорк Никс" и "Шарлотт Горнетс".

В августе 2023 года подписал однолетний контракт с "Бостон Селтикс". За "кельтов" украинец сыграл 41 матч, набирая в среднем за поединок 4 очка и 1,2 подбора. В составе этого клуба Михайлюк стал чемпионом НБА. Через год, в августе 2024-го, Святослав подписал четырехлетний контракт с "Ютой" на 15 млн долларов.