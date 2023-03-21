ua ru
Вт, 21 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Универсал "Мемфиса" оформил данк одной левой: момент дня в НБА

Новина українською →
Мемфис, Вторник 21 марта 2023 09:59
Универсал "Мемфиса" оформил данк одной левой: момент дня в НБА Фото: Дилон Брукс (слева) набрал всего 9 пунктов против "Далласа" (marca.com)
Автор: Антон Федорцив

Наверху подборки крутых эпизодов игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации оказался универсальный исполнитель "Мемфис Гриззлис" Диллон Брукс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

Легкий форвард "Гриззлис" запомнился моментом в третьей четверти. С линии штрафных бросков он смело ушел под щит соперника, где играть против него взялся защитник "Далласа" Клебер. Впрочем, помешать чудесному исполнению слемянки немец не смог.

Стараниями Брукса и других "Мемфиса" сумел выиграть битву лидеров Западной конференции НБА. "Гриззлис" немного сократили отставание от "Маверикса". Обе команды уверенно проходят в плей-офф.

Сам Брукс завершил матч с посредственными цифрами. Он набрал 9 очков, сделал 4 подбора и отдал 5 передач за более чем 29 минут на паркете. Самым результативным в поединке стал форвард "Мемфиса" Джарен Джексон (28 пунктов).

Кто такой Диллон Брукс

Уроженец канадской провинции Онтарио, на студенческом уровне выступал за "Орегон Дакс". На драфте НБА-2017 выбран "Хьюстоном" под 45-м номером.

"Рокетс" сразу обменяли новичка в "Мемфис". Впервые сыграл под эгидой ассоциации осенью 2017 года, набрав рекордные для канадских дебютантов 19 очков. Заключил с "Гриззлис" 3-летний контракт на 35 млн долларов в 2020-м.

Завоевал "серебро" на Панамериканских играх-2015 в составе сборной Канады. Прошлой весной обязался защищать цвета национальной команды минимум 3 года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НБА Баскетбол
NEWS
Помогает ли перевод часов экономить электроэнергию: ответ эксперта
Помогает ли перевод часов экономить электроэнергию: ответ эксперта
DAILY
Родители погибли в Мариуполе, дети – под Киевом. История военной, чью семью убила Россия
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Родители погибли в Мариуполе, дети – под Киевом. История военной, чью семью убила Россия