Михаил Драпатый - новый главком ВСУ: Зеленский подписал указ

Назначение на фоне протестов

Драпатый заменит в должности главкома Александра Сырского. Такое решение Зеленский озвучил в вечернем обращении 21 июля на фоне продолжающихся неделю в Киеве протестов.

Причиной протестов стало увольнение Михаила Федорова с должности министра обороны. Как объяснял Зеленский, Федоров и Сырский не ладили и не общались без него. Люди сначала вышли на акцию с требованием к президенту вернуть Федорова на должность, а впоследствии добавилось еще одно – уволить Сырского.

Несколько дней Зеленский встречался с генералами, руководством корпусов, а в медиа ходили слухи о "кастинге" и "11 кандидатах" на должность главкома.

Кто такой Михаил Драпатый?

Главные факты биографии:

Возраст и звание: 43 года, генерал-майор. Родился в Каменце-Подольском, окончил Харьковский институт танковых войск (2004).

43 года, генерал-майор. Родился в Каменце-Подольском, окончил Харьковский институт танковых войск (2004). Легендарный эпизод 2014 года: Приобрел широкую популярность 9 мая 2014 года во время боев за Мариуполь, когда его БМП-2 прорвала баррикаду на выезде из города. Позже принимал участие в выходе украинских подразделений из "Изваринского котла".

Приобрел широкую популярность 9 мая 2014 года во время боев за Мариуполь, когда его БМП-2 прорвала баррикаду на выезде из города. Позже принимал участие в выходе украинских подразделений из "Изваринского котла". Награды: Полный кавалер ордена Богдана Хмельницкого, кавалер Креста боевых заслуг.

Михаил Драпатый - украинский военный деятель, генерал-майор. Кавалер Креста боевых заслуг, полный рыцарь ордена Богдана Хмельницкого.

Обрел широкую публичность благодаря кадрам героического прорыва украинских военных, когда в ходе боев за Мариуполь, 9 мая 2014 года, его БМП-2 пролетела через сепаратистский блокпост.

Командующий объединенными силами ВСУ (2025-2026), командующий ОСУВ "Днепр" (2025), командующий Сухопутными войсками ВСУ (2024-2025), командующий ОТУ "Луганск" (сентябрь - ноябрь 2024), командующий ОТУ "Харьков" (май - сентябрь 2024), заместитель начальника Генштаба по подготовке военных (февраль - ноябрь 2024), командующий ОУВ "Херсон" (2022-2024), командир 58-й отдельной мотопехотной бригады (2016-2012).