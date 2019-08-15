Михайличенко вдруге очолив "Динамо"

Новим головним тренером київського "Динамо" призначений Олексій Михайличенко. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення "біло-синіх".

До тренерського штабу Михайличенка увійде його колишній партнер по "Динамо" Вадим Євтушенко. Про інших асистентів головного тренера буде повідомлено додатково.

Уже у п’ятницю, 16 серпня, настввник проведе перше тренування з командою

Останнім часом він обіймав посаду спортивного директора клубу.

Михайличенко вже очолював "Динамо" у 2002-2004 роках. Він виграв з командою два чемпіонати, Кубок і Суперкубок України, а покинув свою посаду після вильоту команди з 3 кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів від "Трабзонспора".

Нагадаємо, на тренерському містку 56-річний фахівець змінив Олександра Хацкевича, під керівництвом якого "Динамо" втретє поспіль вилетіло з кваліфікації ЛЧ.