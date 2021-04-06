Михаил Радуцкий: Мой прогноз – вакцинироваться от COVID надо будет раз в году

"Красная зона" карантина неумолимо расширяется, а заболеваемость COVID-19 в Украине бьет рекорды. Местные власти, которым центр отдал на откуп введение локдаунов, пытаются сдержать распространение болезни. Одновременно они же пытаются сбалансировать интересы митингующих предпринимателей. В то же время темпы вакцинации в Украине оставляют желать лучшего.

Глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения, нардеп от "Слуги народа" Михаил Радуцкий в интервью РБК-Украина рассказал, каких еще ограничений следует ожидать украинцам, как будет проходить вакцинация и когда можно будет ожидать конца пандемии и локдаунов.

– Власти достается за плохо организованную кампанию вакцинации, да и самых современных вакцин в стране нет. Почему так получилось, по вашему мнению?

– Я бы хотел начать со слов Макрона, президента Франции, который назвал ситуацию с вакцинами и вообще борьбу с COVID новой мировой войной. Первый раз у меня эта фраза вызвала улыбку. Сегодня я все больше понимаю, что Макрон очень правильно охарактеризовал ситуацию с вакцинацией в мире.

Сегодня идет мировая война. За то, кто быстрее провакцинируется, кто быстрее выйдет из экономического кризиса. Помимо сохранения жизни людей, для любого правительства важно состояние экономики. Мы видим, что за прошлый год появились новые долларовые миллиардеры в Индии. И они все прямо или косвенно связаны с фармпроизводством.

Мы смотрим на Китай, который задекларировал рост ВВП и первым вышел из кризиса. Мы сегодня понимаем, что Израиль официально объявил, что страна победила COVID. Я сейчас не оправдываю Минздрав, претензий достаточно, но есть объективные вещи.

Украина не является производителем вакцины. Поэтому мы сегодня связаны по рукам и ногам, ищем вакцину по всему миру. Но, если это кого-то успокоит, то мы не одни. За исключением двух-трех стран, этим занимаются сегодня все. Дефицит вакцин есть и у самых богатых стран. Мы слышим обвинения в адрес Меркель. Мы слышим обвинения в адрес Макрона. Мы слышим обвинения в адрес мировых лидеров, что у них тоже не все гладко с вакцинацией.

Так как у нас нет своего производства вакцин, мы вынуждены искать ее по миру. И если в 2014 году, когда мы искали оружие, реальное оружие, то нам было намного проще по одной простой причине – воевали с Россией только мы. А сегодня с вирусом воюют все страны. Понятно, что Украина не может себе позволить то, что сделало правительство Израиля. Правительство этой страны, когда еще вакцину не изобрели, выиграло аукцион на поставку вакцины Pfizer за 30 млн долларов.

А что у нас? Я считаю, что есть три вещи, с которыми в этой войне мы могли бы быть более расторопными. Во-первых, мне до сих пор непонятно, почему мы забрали полномочия по закупке вакцин у ГП "Медицинские закупки" и отдали это международникам.

– А почему, кстати?

– У меня тот же вопрос. Скорее всего, нашему министерству международники заявили, что у них есть большие контракты. Конечно, когда международная закупочная организация поставляет не только для Украины, а для многих стран, с ней производитель вакцины разговаривает более почтительно, тут логика понятна.

Скорее всего, международники пришли к министру и сказали, что у них есть контракт. Понятно, что правительство его подписало, вынуждено было подписать. Но, как мы видим сегодня, правительство Индии приняло решение остановить экспорт, и международники сейчас тоже не справляются с поставками.

– Международники ведь получили оплату за посредничество?

– Еще в 2016 году был принят закон, когда Украина впервые обратилась к международным закупочным организациям. Когда один из бывших министров, который любит сейчас всех учить и всем рассказывать, как все неправильно делают, довел страну, что мы остались вообще без лекарств.

– Вы про Квиташвили сейчас?

– Нет, я про Мусия. Всем сейчас рассказывает, как все плохо, а при этом он довел страну, что мы вынуждены были обратиться к международным организациям. В законе, который принимался в 2016 году и действует по сегодняшний день, это все засекречено.

Меня это возмущает, потому что ГП "Медицинские закупки" полностью прозрачны. Даже на ваш вопрос, получили ли они посреднические, у меня нет ответа. Наверное. Но содержание ГП "Медицинские закупки" точно будет стоить меньше, чем посредничество.

ГП "Медицинские закупки" себя неплохо зарекомендовало за тот год, пока они работали. Мало того, они контролируются не только нами, но и международниками. Что там произошло? Я могу это объяснить так, что пришли международники и сказали, что у них есть возможность нас обеспечить.

Не поверить в это было нельзя по одной простой причине - когда я покупаю для 20 стран, со мной разговаривают лучше, чем когда я покупаю для одной страны. На ваш вопрос ответить не могу, вместе с вами получим ответ тогда, когда закончится поставка, и договор будет рассекречен.

Почему Макрон это еще назвал войной? Рынок вакцин от COVID. Мы же понимаем, что это уже на всю жизнь - вакцину надо будет колоть с каким-то интервалом. Понятно, что не так много производителей в мире, которые уже вышли с готовым продуктом. На сегодня идет борьба за рынок, причем за рынок даже не миллиардный, а триллионный. Соответственно, появляется медийная война, какие-то выкручивания рук.

У нас есть северный сосед, которому тоже очень это важно. Не по доброте душевной они пытаются везде засунуть свой "Спутник V". Это большие деньги, поэтому они вкладываются в раскрутку своей вакцины. Другой вопрос, что мировое сообщество пока не увидело доказательств, что это действующая вакцина. Вы вспомните заявления наших некоторых оппозиционных партий по этому "Спутнику", какие фейки вбрасываются по Pfizer, по AstraZeneca. Идет глобальная мировая война, за рынок сбыта в том числе.

При этом я не защищаю сейчас Минздрав, к нему тоже есть вопросы. Законодательная база не была готова? Ну вы знаете, что парламент все законы по COVID принимает обычно конституционным большинством голосов. И при этом делает это очень быстро.

Михаил Радуцкий (Фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

– Закон о снятии ответственности с производителей вакцин нужен был, чтобы получить вакцины по механизму COVAX?

– Это требование от всех производителей вакцин, которые зарегистрированы в Украине и в мире. Такие законы приняли Германия, США, Аргентина. Это выкручивание рук с одной стороны, с другой - есть позитив в этом законе. Один из основных аргументов антивакцинаторщиков, не только против COVID, а вообще, был такой - если будут последствия после вакцины, то никто не несет за это ответственности.

В законопроекте № 5247 комитет настоял на том, что Кабмин должен разработать механизм компенсации и страхования людей на случай, если что-то произошло с вакциной.

Еще мы сняли ответственность с медработника, при условии, что он правильно вколол вакцину, которую правильно сохраняли, проверил противопоказания. Ответственность несет не медработник, а государство. Я считаю, что эти две правки, которые мы внесли в этот законопроект, сделали его очень нужным для граждан Украины.

Но это были требования по COVAX. Помните, министр заявлял - мы завтра получим, мы послезавтра получим. Потом оказалось, что производители по COVAX не дают вакцину в те страны, которые не приняли такое законодательство. Сегодня законодательство принято.

Я так же, как и вы, жду, когда начнет поступать вакцина по COVAX. Потому что Индия, по словам министра здравоохранения, приостановила поставки, пока там идет вспышка заболевания. Будем надеяться, что это действительно так, но нам сегодня в первую очередь надо ждать Sinovac, и ждать вакцины, которые идут по программе COVAX. Виктор Ляшко заявил, что дополнительный миллион вакцин COVAX попадет к нам. И это Pfizer, кстати.

– Что касается следующих поставок. У нас определенное количество людей уколото Covishield, он же - AstraZeneca. Индия приостановила поставки. Что мы будем делать с этими людьми по истечению срока, когда им нужно будет вколоть вторую дозу?

– Во-первых, у нас есть запас времени. Во-вторых, Индия не отказалась от контракта, а приостановила. Как показывает практика Израиля, как только массово провакцинирован определенный процент населения, эпидемия идет на спад. И мы понимаем во временных расчетах, что это совершенно реальные сроки. И мы понимаем, что как только Индия стабилизирует у себя вспышку, она начнет отгружать вакцину по контракту. Она же не только Украине приостановила.

Плюс, конечно, я все равно считаю, что некоторые безответственные заявления и ваших коллег, и политиков сыграли свою роль. Теперь Индия смотрит на нас как на страну, где ругают их вакцину, причем безосновательно ругают. Причем ругают на уровне уважаемых серьезных людей. Этот фактор тоже есть. Конечно, он не основной, есть задержка и по поставке, но я бы его не сбрасывал. Завтра то же самое скажут про Pfizer. Когда некому продать, никто на это не обращает внимание, но когда у тебя стоит очередь из 30-40 стран с любыми деньгами...

– Возникает и другой вопрос. Например, через три месяца вакцины из Индии не приехали, что тогда делается? Нельзя же колоть другую вакцину?

– Я думаю, что здесь лучше говорить со специалистами, с инфекционистами, с иммунологами. Я не думаю, что тому, кому укололи Covishield, можно уколоть Pfizer как вторую дозу. Потому что это две принципиально разные по действию вакцины. И та, и другая против COVID, но принцип другой. Если Covishield/AstraZeneca векторная вакцина, а Sinovac инактивированная вакцина, то Pfizer - это мРНК вакцина.

Но если мы говорим о том, что Covishield - копия AstraZeneca, сделана по той же формуле, то, со слов министра Степанова, у нас на подходе AstraZeneca, произведенная в Южной Корее. То есть, если это две одинаковые вакцины, то этот вопрос может быть решен.

– Что касается темпов вакцинации, например, медицинских работников. Процент отказников зашкаливает.

– Антивакцинаторы сделали свое черное дело.

– Что с этим делать?

– Есть три способа, как можно увеличить количество желающих пройти вакцинацию. Первая - люди, которые являются лидерами мнений, должны показывать пример. Я считаю, что, скажем, личный пример президента Зеленского должен повлиять на популяризацию вакцинации.

Второе - та ситуация, которая сегодня есть в стране с COVID. Я знаю многих коллег депутатов, которые кричали, что вакцинация - это введение наночастиц, которые будут потом через 5G управляться. Поверьте, я это слышал от народных депутатов. К счастью, не от большинства, но такие есть. А что можно говорить о простых людях. Но даже эти люди сегодня видят, что происходит с COVID, что в больницах нет мест, что уже умирают те, кого они знают лично. Их мнение резко меняется - они теперь звонят и говорят, как нам прийти и провакцинироваться. Это второй фактор, который должен сработать.

Третий способ. Мы сейчас готовим к принятию комитетом – не наш комитет основной, но мы поддержали – законопроекта о социальной рекламе по вакцинации и борьбе с COVID. Я считаю, что нужно усилить коммуникацию по вакцинации.

Что касается мобильных бригад для вакцинации, кабинетов вакцинирования - они есть, но, к сожалению, там тоже не все гладко. Мы на заседании комитета слушали три области, в частности, Херсонскую, которая единственная осталась в желтой зоне. И на комитете мы четко поняли, почему она осталась в этой зоне. Потому что там выполняется до запятой все, что расписано в карантинном плане, и по вакцинации. И вот Херсонская область говорит - ребята, вы не вакцинируете, дайте нам эту дозу, у нас хотят, у нас очереди. Они провакцинировали все, что было выделено на область, и готовы еще вакцинировать.

То есть очень многое зависит от местных властей в том числе. Идет обман в статистике. Недавно главный санитарный врач Украины уличил одесское медицинское руководство в искажении статистических данных. В Минздрав они подают одну статистику, а в реальности происходит совсем другое. Одесская область - одна из худших по вакцинации.

Нельзя сказать, что что-то одно является причиной плохой вакцинации. Это совокупность факторов: как себя ведет центральная власть, местная власть, центральное телевидение, местные медиа, лидеры общественного мнения.

Помните выступления мэров Черкасс и Ивано-Франковска? И посмотрите на их риторику сегодня. Раньше они говорили: "вы все врете, это все не так, и я призываю бизнесменов не бояться и выходить, наши юристы из мэрии будут вас защищать". Сегодня этот же мэр говорит: мы закрываем город, у нас проблема.

Михаил Радуцкий (Фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

– По поводу информационной кампании против вакцины AstraZeneca - власть понимает, кому это выгодно? Это русские или это борьба западных производителей между собой?

– Что касается вообще любой вакцины - это борьба всех со всеми. Нельзя сказать, что только русские. Они одну из главных скрипок играют, потому что "Спутник V" из всех самый слабый, к нему меньше всего доверия, поэтому русским очень важна эта война.

А что касается других производителей, мы же говорим о триллионах… Мало того, мы же понимаем, что вакцинация будет практически каждый год.

– Какие продукты могут появиться еще в Украине? У нас будет NovaVax…

– Я знаю, что по COVAX мы должны получить AstraZeneca и Pfizer. По контрактам, заключенным правительством, за деньги страны - мы точно имеем контракты на Covishield, на Sinovac и NovaVax, и AstraZeneca производства Южной Кореи.

О каких поставках еще удастся договориться? Я знаю, что президент много надежд возлагает на Министерство иностранных дел. Точно могу сказать, каких вакцин в Украине не будет.

– Каких не будет?

– В Украине не будет вакцин, которые не имеют регистрации в Евросоюзе и не имеют преквалификации ВОЗ. Это точно. Все остальные могут быть.

– Johnson&Johnson?

– Насколько я знаю, правительство США на три года вперед выкупило все, что произведет Johnson&Johnson, поэтому в ближайшее время - вряд ли.

– Когда может стартовать коммерческая вакцинация?

– Министр говорил, что это может быть летом или осенью. Но то, что происходит сегодня на рынке - полное отсутствие вакцин, запрет на экспорт и заявления производителей о том, что пока есть дефицит, они торгуют только с правительствами. Я бы не хотел даже называть приблизительные сроки, я в них не верю.

– Зарубежные обозреватели говорят о новой нормальности. Что эта история с локдаунами в той или иной форме не закончится уже никогда. Вы разделяете это мнение?

– Пока не будет провакцинировано 80% населения земного шара, пандемия не закончится. Тем более, что вирус мутирует. Хорошо, что сейчас доказано, что AstraZeneca, Pfizer и Sinovac работают и против британского штамма.

– А что будет завтра? Уже появился эльзасский штамм.

– Дальше мы будем смотреть - действует или не действует. Единственное, что я бы хотел сказать - у нас новая реальность не только с локдаунами, у нас новая реальность и с вакцинацией. Мы уже привыкли, что раз в году нужно вакцинироваться от гриппа, и мой прогноз, что раз в году теперь нужно будет вакцинироваться от COVID. Это еще одна причина мировой войны за рынок.

– Но вопрос заключается в том, что появление новых мутаций порождает логистическую проблему. То есть нужно вакцину адаптировать под новую мутацию, произвести, доставить и проколоть.

– Вакцина от гриппа производится раз в году.

– Что касается штаммов, которые циркулируют в Украине. Нынешняя вспышка – это британский штамм?

– Наши ученые считают, что это британский штамм. И, судя по тому, как помолодел возраст болезни, какие быстрые и тяжелые осложнения она дает, очень похоже, что наши ученые не ошиблись. Это британский штамм.

– Чем он отличается?

– Высокая контагиозность, он намного моложе и осложнения у него немного тяжелее, чем от тех штаммов, к которыми мы привыкли во время второй и первой волны.

– Смертность все равно остается высокой в старшей возрастной группе.

– Мы имеем рекорды по смертности, поэтому успокаивать себя, что это проблема только пожилых людей, не нужно.

Михаил Радуцкий (Фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

– Слышал любопытную теорию происхождения британского штамма в Украине. Кабинет министров ввел локдаун после новогодних праздников, но не ввел запрет на приезд иностранцев. И когда в Европе были закрыты горнолыжные курорты, западная публика приехала в Буковель.

– Это из разряда "нам не повезло". Во-первых, не только Буковель работал в Украине. Во-вторых, объясните, почему в Эмиратах, которые вообще не закрывали страну, но жестко контролировали наличие ПЦР-тестов, этого нет? Какая-то логика должна быть - усиленный контроль.

Вопрос к Минздраву, почему не было постановления, которое требовало бы либо самоизоляции, либо обязательного тестирования по прилету в Украину из любой страны мира. Сегодня нет "желтых", "зеленых" стран - все страны "красные". Исходя из этого в аэропорту "Борисполь", во всех воздушных, водных и сухопутных воротах должны стоять ПЦР-лаборатории. Ну, богатая страна Эмираты может позволить делать это для всех бесплатно, хотя я более чем уверен, что это входит в стоимость билета.

Я уверен, что иностранцы либо должны иметь с собой тест, сделанный не позже чем за 48 часов, либо сдать его здесь. Вот это должно было быть сделано.

– В регионах все тесты в основном государственные, в частных лабораториях тесты почти не проводятся - у народа денег нет. А в государственных результата надо ждать пять дней.

– Во-первых, COVID ставится в первую очередь по клинической картине. ПЦР и антиген - это уже подтверждение того, что врач поставил правильный клинический диагноз.

И я с вами не соглашусь. Есть, например, Херсонская область, я ее еще долго буду в пример ставить. У них самое большое количество бесплатных тестирований в Украине, самый высокий процент выявления относительно сделанных тестов. Мало того, они по всем показателям сегодня соответствуют Европе - по количеству тестов, количеству заболевших на 100 тысяч населения.

Оказывается, если хочешь, то все можно. И поверьте, Херсонская область не самая богатая в Украине. Здесь очень многое все-таки зависит от руководства области.

И если Херсон говорит - дайте еще вакцину, Одесса говорит - у нас не хотят вакцинироваться, что нам делать, под автоматом заставить? Расстояние между Херсоном и Одессой 110 км, по-моему. Я понимаю, что Одесса - это порто-франко, но послушайте волонтеров с концентраторами. Люди слишком хорошо понимают, что происходит. И когда начинает областное руководство медицины заявлять, что мы людей будем заставлять вакцинироваться, то это слишком. Не нужно никого заставлять. Нужно дать возможность сделать укол.

Там катастрофа. Я понимал, что в Одессе все невесело. Но когда главный санитарный врач говорит, что не соответствует статистика... Вы подаете 600 свободных коек, а на диспетчерский центр Минздрава звонят люди, что их не госпитализируют и нет мест. Областное руководство Одессы говорит - ну, может, это 2-3 случая, мы их в ручном режиме госпитализируем. Господа, 21 век, пандемия, ручной режим - это преступление. Все должно быть в алгоритме.

– Это все вопросы к власти. Когда локдауны начинались год назад, все говорили - неужели сложно посидеть две недели, чтобы победить коронавирус и подготовить медицинскую систему? Прошли уже эти две недели.

– С этой проблемой столкнулись власти всех стран. И нет уникального рецепта. Протесты мы видим в Австрии и Германии, в законопослушных странах, где вроде бы как хорошие правительства. У нас же власть всегда плохая.

– В Украине суровость закона компенсируется необязательностью его выполнения.

– Я заказал доставку у одного из киевских ресторанов - сейчас его оштрафовали и опечатали. Так вот, мне готовят мой заказ, а я вижу, как там проходит детский день рождения. Что ж вы делаете? Это город Киев, центр, напротив три посольства, причем страны очень популярные.

Ну введем мы сегодня какие-то еще ограничения. Когда говорят, что спасение утопающих - дело рук самих утопающих, эта фраза на самом деле имеет смысл. Государство затянуло с вакцинацией - вопросы к государству, слов нет. Какие причины этого, виновато государство или не виновато - это третий вопрос.

Это точно не зависит от людей. Но носить маски, не ходить в кабак, не ходить в ночной клуб в Одессе в "красной зоне"... На прошлой неделе наш коллега с полицией прекратил деятельность трех ночных клубов, по 600 человек в каждом. Это клуб виноват или тот, кто пошел в клуб?

– Это философский вопрос. По этой логике, судя по тому, как обстоят дела с вакцинацией и мутациями, люди больше не будут ходить в ночные клубы никогда.

– Это же не потому, что мы ограничили ночные клубы. А потому, что люди будут болеть. Мы сегодня ходим по очень тонкому лезвию. Коллапс медицинской системы страны может произойти в любой момент. Процент, которого не хватает до коллапса, каждый день уменьшается или как минимум не увеличивается.

Это проблема. Мы же все смотрели картинки из Ломбардии. Сначала кричали, что все это постановочное, что ничего этого нет и "вы все врете". Потом мы поняли, что это все-таки не "вы все врете". Но мы понимаем еще одну вещь - люди, которые находились в Ломбардии, понимали, что нужно соблюдать ограничения.

– Тогда меняется образ жизни. То есть люди не будут ходить больше в кабак.

– Либо будут. В Израиле работают рестораны, ночные клубы, у них первый круиз запускается.

– Но не исключено, что только до осени.

– Исключено, потому что они уже приняли решение делать третью серию доз в августе тем, кто прошел уже вакцинацию. Они считают, что этим продлят на полтора года защиту. Это не фейк, я знаю людей, которым позвонили семейные врачи и сказали, что записывают на август, на третью дозу Pfizer.

Смотрим на Эмираты - все местное население провакцинировано. И у них все работает.

– А есть ли данные, насколько сохраняется иммунитет после вакцинации?

– По оценкам ВОЗ, до года после прививки. Но так как еще нет ни одного человека, у которого прошел год после вакцинации, это проверить сложно. Но точно известно, что вакцинированные люди болезнь переносят очень легко. И, кстати, основное, что пишут производители вакцин в аннотации, что она в первую очередь защищает от тяжелого течения заболевания и от осложнений.

У нас есть пример - господин Ляшко. Очень легко перенес COVID, выздоровел.

Михаил Радуцкий (Фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

– Что касается ограничений в Украине в ближайшее время. Какие еще планируются?

– Очень поддерживаю решение мэра Киева о закрытии транспорта, садиков и школ. Ситуация в Киеве очень тяжелая в системе здравоохранения.

Я поддерживаю, хотя и часто его критикую, но в сегодняшней ситуации поддерживаю действия Садового по Львову. Не могу сказать, что поддерживаю то, что делает Одесса в тех же условиях. Считаю, что это очень плохо.

– Харьков выступил с заявлением, что не будет закрывать школы и садики.

– Этих людей нужно просто записывать, чтобы потом дать посмотреть им же это видео.

Что бы ни делала центральная власть, если на местах это не будет поддерживаться местной властью, ничего не изменится. Ограничения нужны. К сожалению, с вакцинацией процесс замедлен, но опять-таки мы не уникальны. Польша готовится к введению комендантского часа, Италия закрыла целые регионы. То же самое делает Франция. Мы не изобретем велосипед.

– Нам ждать комендантского часа или блокпостов между областями?

– Я хочу себе представить голосование в Верховной раде за комендантский час – президента Зеленского обвинят во всех смертных грехах. Поэтому я надеюсь, что комендантский час вряд ли будет введен, хотя может быть разная ситуация. Но то, что мы должны усилить патрули Национальной полиции и Национальной гвардии в городах, в селах, на транспорте - это однозначно.

– А блокпосты между регионами ждать? И ограничения межобластного сообщения?

– Если будет какая-то катастрофическая ситуация. На самом деле, все это регулируется законами Украины. Есть закон о защите населения от биологической угрозы. Там все прописано.

– Что для нас катастрофа? Какую цифру мы должны увидеть, чтобы понять, что это катастрофа?

– Если в начале эпидемии для нас была катастрофа 5 тысяч заболевших в сутки, осенью была катастрофа 25 тысяч, то на сегодня, по словам министра здравоохранения, 35-40 тысяч в сутки при нынешнем проценте госпитализаций. В отличие от первых двух волн, сейчас процент госпитализаций очень высокий.

– Если возникнет ситуация как в Польше сейчас, что тогда?

– Коллапс. И я очень этого не хочу, чтобы наши врачи были вынуждены выполнять протокол очереди. Что такое коллапс? Это когда врач будет выбирать, кого спасать, а кого нет. Я бы врагам этого не пожелал. Я бы даже России такого не пожелал при всей нелюбви. Это те вещи, когда врач вынужден собой подменить бога, решать, спасать жизнь человеку или нет. Вот это - катастрофа.

– Что касается ужесточения ответственности за нарушения карантина - стоит ли ожидать новых решений Верховной рады?

– Мы приняли закон по ужесточению.

– Еще какое-то будет?

– Пока посмотрим, как этот сработает, надо ему еще поработать чуть-чуть.

– Ситуацию с койками и кислородом еще можно исправить, но что делать с нехваткой врачей и медперсонала?

– Необходимо просто начать платить достойную зарплату. У нас проблема не с количеством врачей, у нас проблема с отношением общества к своим врачам. У них самая низкая зарплата среди всех профессий. И эту проблему благодаря президенту мы в прошлом году этими COVIDными надбавками решили.

Но это опять же ручной режим, а я жутко ненавижу ручной режим - в экономике, в здравоохранении не должно быть ручного режима. Все должно действовать по принципу алгоритма. То есть эту проблему мы должны решить - социальную защиту врачей. Я возмущен, постоянно воюю с соцстрахом, Министерством социальной политики и Минздравом, что даже имея закон о страховании жизни и инвалидности врачей из-за COVID, люди должны унижаться и по полгода ходить и выбивать эти выплаты. Здесь я полностью на стороне тех, кто говорит - даже если всего хватит, врачей не хватит.

Люди уходят из профессии, даже не уезжая из страны. Ответственность уголовная, а зарплата как у билетера. Я не хочу обидеть профессию билетера в кинотеатрах. Любая профессия - это гордость, любая работа - это хорошо. Но когда у нас врач, который даже сделав немного неправильный надрез, сразу попадает под уголовную статью о нанесении телесных повреждений средней тяжести, он точно не должен получать как билетер. Я за то, чтобы билетер получал высокую зарплату, но врач тогда должен получать больше.