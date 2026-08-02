"Миграционная бомба" под Европу: как прорыв мигрантов в Сеуте расколол ЕС и подыграл Кремлю

Главное: Прорыв в Сеуте: Большие группы марокканских мигрантов, численностью в 60 тысяч человек совершили массовый прорыв к испанскому эксклаву Сеута в Северной Африке.

Большие группы марокканских мигрантов, численностью в 60 тысяч человек совершили массовый прорыв к испанскому эксклаву Сеута в Северной Африке. Раскол в ЕС: Кризис обнажил слабые места и отсутствие единства в Союзе. Вместо помощи Испании, такие страны, как Дания, Чехия и Италия, требовали ограничить ее участие в Шенгене или в одностороннем порядке закрыть границы.

Кризис обнажил слабые места и отсутствие единства в Союзе. Вместо помощи Испании, такие страны, как Дания, Чехия и Италия, требовали ограничить ее участие в Шенгене или в одностороннем порядке закрыть границы. Реакция Испании и Брюсселя: Премьер Педро Санчес подверг резкой критике попытки коллег "изолировать" страну вместо оказания ей помощи. Впоследствии лидеры 22 стран ЕС подписали совместное письмо о недопустимости использования миграции в качестве гибридного оружия.

Премьер Педро Санчес подверг резкой критике попытки коллег "изолировать" страну вместо оказания ей помощи. Впоследствии лидеры 22 стран ЕС подписали совместное письмо о недопустимости использования миграции в качестве гибридного оружия. Технология гибридного давления: Использование мигрантов как инструмента шантажа ("миграционного шантажа") становится стандартной практикой для режимов-соседей (Марокко, Турция, Беларусь) для выбивания политических и экономических уступок.

В течение нескольких суток маленький испанский город Сеута на побережье Африки был в фокусе внимания ведущих мировых и европейских столиц.

И хотя нынешний кризис, как и предыдущие, де-факто решен, он в очередной раз продемонстрировал слабые места и разногласия внутри ЕС – блока, который по своему замыслу должен быть монолитным.

Большой кризис в маленьком городе

В четверг, 30 июля, большие группы марокканских мигрантов совершили фактический прорыв границы, войдя в испанский эксклав в Северной Африке – город Сеута. Буквально за сутки их число достигло 60 тысяч – настоящая катастрофа для города, население которого составляет 85 тысяч человек.

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Правительство Испании заявило о нарушении суверенитета и направило в город военные и полицейские силы. Европа же не сформировала единую политическую реакцию на инцидент, поэтому каждая страна реагировала по мере своей фантазии.

Так, Франция заявила о переброске войск на франко-испанскую границу. Некоторые страны, например, Дания и Чехия, призвали приостановить участие Испании в Шенгенской зоне, чтобы мигранты не распространились дальше по ЕС.

Италия оказалась одной из самых активных, объявив, что в одностороннем порядке приостанавливает действие Шенгенского соглашения с Испанией (правда, не уточняя, что такая "остановка" невозможна с юридической точки зрения). Кроме того, хотя Сеута является территорией Испании, в Шенгенскую зону она не входит.

В конце концов, чуть позже ЕС смог выдать официальную общую позицию по поводу инцидента, опубликовав совместное письмо.

Подписанты (лидеры 22 из 27 стран ЕС) отметили недопустимость неконтролируемого пересечения границ и использование миграции как инструмента гибридного влияния. Такая ситуация, по их словам, делегитимизирует всю общую миграционную политику Союза. В письме отмечается необходимость быстрого привлечения инструментов ЕС (в частности, пограничного агентства Frontex) для восстановления контроля.

Фото: тысячи мигрантов прорвались из Марокко в Сеуту (Getty Images)

Между тем, премьер-министр Испании Педро Санчес в пятницу лично прибыл в Сеуту, чтобы взять ситуацию под контроль. Если верить правительству, буквально за 48 часов кризис был практически разрешен, большинство нелегалов выдворены за пределы города, ситуация с безопасностью вернулась в норму.

Санчес написал в Еврокомиссию свое письмо, в котором выразил недовольство реакцией своих коллег, поспешивших в кризисный момент "изолировать" Испанию, а не предложить ей помощь.

Он также указал, ссылаясь на данные Frontex, что количество нелегалов, попадающих в ЕС через Испанию, вдвое меньше, чем количество попадающих через Италию (при том, что Испания единственная из стран Союза, имеющая сухопутную границу с Африкой).

И письмо от ЕС и письмо от Санчеса призывают как можно скорее созвать внеочередную видеоконференцию с министрами внутренних дел государств-членов. Встреча должна выработать совместную реакцию на такого рода инциденты и четко дать понять, что мониторинг внешних границ является общей ответственностью всех стран ЕС, а не только тех, кто находится на передовой.

Несмотря на напряжение и не слишком хороший дипломатический фон, кризис можно было бы считать разрешенным. Однако на деле Сеута является лишь симптомом более серьезных проблем.

Кто и зачем использует мигрантов

Что вообще стало причиной этого неожиданного прорыва? Сам Санчес заявляет, что мафиозные группы, занимающиеся перевозкой людей, распространили неверный слух о невозможности депортации нелегалов из Испании.

Это касается недавнего решения Верховного суда, постановившего в июне, что правительство не может немедленно высылать мигрантов, пытающихся добраться морем до территорий Испании в Африке. По словам Санчеса, люди ошибочно интерпретируют решение суда, что оно запрещает высылку нелегалов в принципе, хотя на деле оно лишь влияет на сроки.

Каким бы ни было решение суда, оно не объясняет некоторых деталей ситуации, например действий марокканской стороны, которая в один момент просто прекратила контролировать границу.

"Они просто повторяли: Идите сюда, идите сюда", – рассказал The New York Times о действиях марокканской полиции один из "нелегалов". По его словам, полицейский не остановил их, а просто указал направление в сторону границы. Подобные истории рассказали журналистам и некоторые другие мигранты. Некоторые испанские СМИ даже утверждают, что среди прорвавшихся в город были агенты марокканских спецслужб.

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Испания уже давно винит Марокко в использовании потоков мигрантов как элемента политического давления. Массовые "прорывы" к испанским эксклавам уже имели место в прошлом, в периоды ухудшения испано-марокканских отношений.

Марокко не оригинально в своих действиях, уязвимость Европы к мигрантскому вопросу очевидна всем. Одно время еще ливийский диктатор Муаммар Каддафи пытался шантажировать ЕС, угрожая переправлять мигрантов через Средиземное море. Подобную тактику использовал и Реджеп Эрдоган, спекулируя на теме сирийских беженцев.

Фото: мигрантов могли использовать в качестве элемента политического давления на Испанию (Getty Images)

И эти методы уже давно усвоили и восточные соседи. В Украине этот эпизод уже успели призабыть, однако в 2021 году арабские мигранты готовились к проходу в Польшу с территории Беларуси. Эпопея растянулась на несколько недель. В Польше и, в целом, ЕС действия Лукашенко охарактеризовали как неприкрытую попытку давления и мести за санкции.

Цель у государств, сидящих на этих потоках, может быть разная. Марокко и Турция прежде всего стремятся сделать европейцев более уступчивыми, выбить из них определенные политические и экономические уступки.

Цели же РФ, отчасти использующей Беларусь как ширму, могут быть значительно более глобальными – создание в странах ЕС социополитического кризиса, подъем популистов, призывающих к большему изоляционизму.

Для ЕС способность противодействовать этому является вопросом выживания блока в целом. И, к сожалению, пока что Европа не может дать достойного ответа.

Как мигрантский кризис может "взломать" Союз

Проблема нелегальной миграции сейчас находится в топе среди волнующих европейского обывателя вопросов. Принципы открытости "внутренних" границ делает вопрос проникновения мигрантов общим делом.

И хотя нынешнее европейское руководство гораздо строже в этом вопросе, по сути, проблема до сих пор остается нерешенной, а среди государств ЕС нет единства в вопросе защиты общей границы. Ситуация в Сеуте наглядно продемонстрировала это.

Такая ситуация – плодородная почва для популистов всех мастей. Такие политики, как Виктор Орбан или Роберт Фицо, годами зарабатывали рейтинги, противопоставляя себя "брюссельским бюрократам", мечтающим заполонить Европу мигрантами. Им подпевали до сих пор оппозиционные, но теперь уже очень сильные партии на Западе, такие как французское Национальное объединение или немецкая АдГ.

По "удивительному" совпадению, львиная доля подобных "европатриотов" замечена в сомнительных связях с РФ. Россия годами накачивала евроскептиков деньгами и информационной поддержкой, способствуя тем кризисам, которые ее агенты обещают побороть.

Хотя после 2022 года в ЕС наконец-то начали активно противодействовать российскому влиянию, эта борьба далека от завершения. Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил о 1500 материалах по ситуации в Сеуте, которые были сразу распространены в Европе через российские сети Pravda и RT. Тон освещения ситуации вполне очевиден: "пока орды мигрантов захватывают Европу, ЕС посылает миллиарды Украине".

ЕС мог бы продемонстрировать единство блока и жесткость в защите европейских границ. Вместо этого мы увидели от некоторых правительств попытки дистанцироваться от проблемы и взаимных обвинений. Кремль мог и не быть инициатором кризиса в Сеуте, однако явно выиграл от него, в очередной раз убедившись в отсутствии европейского единства.

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Ситуация в Сеуте фактически завершилась, однако этот эпизод в несколько суток может иметь очень неприятные долговременные последствия. Внутри ЕС популисты получили очередной повод покритиковать национальные правительства и наднациональные европейские структуры. Враги ЕС снаружи убедились в неспособности блока быстро реагировать даже на локальные кризисные ситуации.

Европе следует научиться совместно реагировать на кризисы. ЕС слишком мал, чтобы в нем нашлось место "чужим" проблемам – проблемы есть и будут общими.

Вопросы-ответы (FAQ):

– Почему ситуация в Сеуте вызвала такой резонанс в ЕС?

Из-за открытых внутренних границ проблемы одной страны автоматически становятся угрозой для всего блока. Массовый наплыв нелегалов в маленький город вызвал панику и продемонстрировал неготовность ЕС к быстрому и совместному реагированию на кризисные ситуации.

– Почему европейские страны отреагировали настолько разрозненно?

Вместо солидарности с Испанией отдельные правительства стали призывать к исключению страны из Шенгена или объявляли об одностороннем закрытии границ. Это подтвердило фактическое отсутствие единой миграционной политики и стратегии защиты внешних границ ЕС.

– Как в этой ситуации сыграл российский фактор?