Миграция россиян повысила привлекательность валют соседних стран

Россияне, бежавшие от войны и мобилизации в соседние страны, усилили позиции национальных валют постсоветских республик и поставили их на первые места в мировом рейтинге.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Как отмечает издание, Грузия и Армения на Кавказе, а также Таджикистан в Центральной Азии показали лучшую динамику своих валют по отношению к доллару США после того, как десятки тысяч российских граждан поселились там, начиная с момента полномасштабного вторжения России в Украину. Они привезли с собой сбережения в эквиваленте миллиардов долларов, и это сказалось на росте курса национальных валют, ранее никогда не считавшихся свободно конвертируемыми.
Так, по данным Bloomberg, армянский драм вырос по отношению к доллару с начала года на 22%. Грузинские лари и таджикские сомоны укрепились более чем на 16% и 10% соответственно, опережая рост российского рубля. Последний наоборот - больше не считается свободно конвертируемой валютой, поскольку жесткий контроль за движением капитала стал фактором для его обвала.
"Именно россияне, которые переезжают в эти страны на длительное время из-за геополитических проблем, сохраняют свои средства в таких валютах и подталкивают курс вверх", - отметили эксперты.
Кроме того, высокой восходящей динамикой обозначены такие банковские операции, как денежные переводы. По данным Национального банка Грузии, именно война объясняет пятикратное увеличение их объемов в направлении Грузии из России в этом году, что эквивалентно более 60% всех переводов и превышает 1,75 млрд долларов. Денежные переводы в Армению из России за первые десять месяцев составили 2,8 млрд долларов, что почти в четыре раза больше по сравнению с тем же периодом 2021 года, сообщил центральный банк Армении. В Таджикистане денежные переводы выросли, как минимум, на 50% в первом полугодии, а это значит, что проблемная экономика небольшой страны в этом году вырастет на 7% по сравнению с предыдущими прогнозами на 4-5%.
"Резкое увеличение денежных переводов, безусловно, объясняет столь стремительный рост. Как в Армении, так и в Грузии денежные переводы привели к увеличению потребительского спроса и жилищному строительству", - пишет Bloomberg.
Однако не во всех постсоветских республиках миграция россиян оказала подобное влияние на валютный рынок. Так, в Казахстане, чье население равно 19 млн человек и примерно в 6 раз превышает население Армении и Грузии, также наблюдались колебания валюты из-за притока российских мигрантов. Однако казахский теньге закончит год с потерей более 7% по отношению к доллару.
Сегодня, 21 декабря РБК-Украина сообщало, что российский рубль упал до самого низкого уровня с начала мая к доллару, доведя свои месячные потери почти до 14%, поскольку опасения по поводу санкций в отношении российской нефти и газа испугали рынок.
Ранее мы писали, что на прошлой неделе (12-16 декабря) рост спроса на иностранную валюту со стороны клиентов банков на фоне сокращения ее предложения обусловил более чем двукратный рост чистого спроса на иностранную валюту на межбанковском рынке по клиентским операциям.
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