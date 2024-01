Миграция, аборты, Украина. О чем говорят кандидаты на президентских выборах в США

При подготовке материала использовались статьи The Washington Post, The Guardian, The Wall Street Journal, данные опросов Gallup и Pew Research Center.

Сегодня, 15 января, президентская кампания в США начнется уже "официально" (в отличие от Украины, формальную дату начала кампании не устанавливают). В штате Айова пройдут праймериз Республиканской партии, в формате "кокусов" – партийных собраний, на которых будут выбираться делегаты от партии и пройдет внутрипартийное голосование за кандидатов на президентские выборы.

Если исход выборов как таковых пока непредсказуем, то на этапе праймериз интриги фактически нету. От демократов на второй срок выдвинется Джо Байден, у которого есть два формальных конкурента на праймериз, но без малейших шансов на успех.

У республиканцев ситуация чуть сложнее, хотя выдвижение Дональда Трампа выглядит почти неизбежным. Согласно последним опросам, среди республиканцев его поддерживают от 60 до 65% избирателей. Его конкуренты отстают в несколько раз: второе-третье места с 11-12% поддержки делят экс-посол США в ООН Никки Хейли и губернатор Флориды Рон Десантис. У бизнесмена Вивека Рамасвами, который был на некотором взлете несколько месяцев назад, сейчас осталось лишь 4-5% поддержки. Наконец, последний оставшийся кандидат, экс-губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон, набирает в опросах менее одного процента поддержки среди республиканцев.

Очевидно, формальная интрига на счет того, кто станет кандидатом на выборах от Республиканской партии, поживет еще максимум несколько недель – пока Трамп не соберет достаточное количество голосов делегатов республиканской конференции для официального выдвижения в президенты.

Предвыборные дебаты пока проходят только среди республиканских претендентов, причем Трамп от участия в них отказывается (очевидно, не видя смысла спорить с конкурентами, которых он обгоняет в рейтингах в несколько раз). Более того, экс-президент еще и успешно занимается контрпрограммированием, выходя в эфир как раз во время дебатов и тем самым еще сильнее занижая их рейтинг среди аудитории.

Впрочем, дискуссии в США во время дебатов и не только проходят очень остро. На самих дебатах кандидаты-республиканцы постоянно переходят на личности, посвящая значительную часть своих реплик персональным атакам на оппонентов, вместо критики их политических взглядов.

В целом же политическая поляризация в американском обществе продолжает набирать обороты, представители другой партии все больше воспринимаются не как оппоненты, а как прямые враги. Согласно опросу Pew Research Center, 62% республиканцев имеют "крайне негативное" отношение к демократам, те им платят взаимностью – 54% крайне негативно относятся к республиканцам. Для сравнения, тридцать лет назад эти цифры были в несколько раз ниже.

Экономика

Главная тема, которая интересует американцев на этих выборах – состояние экономики. Во всех опросах экономические проблемы для американцев идут на первом месте с большим отрывом от остальных. Очевидно, до сих пор сказываются последствия пандемии коронавируса и государственных антикризисных мер, спровоцировавших рост инфляции.

При этом администрация Джо Байдена в целом смогла взять ситуацию под контроль, на протяжении 2023 года инфляция в США в месячном выражении снизилась почти вдвое, с 6,45% до 3,35% процента, существенно сократилась безработица, а индекс Доу-Джонса бил рекорды.

Рон Десантис (фото: Getty Images)

Но парадоксальным образом рядовые американцы по-прежнему считают, что Байден плохо справляется с экономическими проблемами. "Ключевой вопрос заключается в том, считает ли достаточное количество американцев, что экономика сильна, или думают, что она работает именно для них", – отмечает The Guardian, подчеркивая важность именно субъективного восприятия избирателями экономических процессов, а не сухих цифр как таковых.

Так, согласно опросам Gallup, 45% американцев оценивают состояние экономики как плохое, еще 33% – как удовлетворительное. Таким образом, очевидная задача команды Байдена на эту кампанию – преодолеть инерцию мышления рядовых избирателей и открыть им глаза на то, что с экономикой на самом деле, все вполне неплохо. Трамп, в свою очередь, может хвастать тем, что во время его президентства оценки экономического положения США среди рядовых американцев были лучше в разы.

Миграция

Тема миграции, хотя и занимает место примерно в середине перечня проблем, волнующих обычных американцев, тоже находится в центре общественной дискуссию, причем уделяется ей едва ли не больше внимания, чем экономике. Согласно подсчетам американской компании AdImpact, в 2024 году слово "граница" использовалось в политических рекламах чаще всего, даже чаще, чем нейтральные слова вроде "поддержка" или "месседж".

При этом республиканцы, что логично, напирают на миграционные вопросы больше, чем демократы. Среди всех избирателей позицию Республиканской партии по этому вопросу поддерживают на 10% больше, чем подходы демократов.

При этом внутри самой Республиканской партии подходы к миграционной проблеме отличаются только степенью жесткости. Традиционно самую высокую планку поставил Трамп – он сравнивает миграционный кризис с "военным вторжением" и называет мигрантов "наркодилерами, бандитами и террористами, которые захватывают наши города". Своих оппонентов, особенно Хейли, команда Трампа обвиняет в излишней мягкости к мигрантами – та вынуждена оправдываться и вспоминать о жестких антимигрантских мерах, которые она принимала в бытность губернатором Южной Каролины.

Для Байдена вопрос границы и миграции априори щекотливый – значительная часть его электората придерживается левых взглядов и в принципе выступает против любого ужесточения подходов к мигрантам. Хотя на определенные уступки республиканцам он все же готов пойти.

Для Украины эта история имеет непосредственное значение – ведь выделение многомиллиардного пакета помощи застряло на несколько месяцев именно из-за требований республиканцев о более жесткой миграционной политике. И активное педалирование ими темы миграции может осложнить достижение компромисса, над которым уже несколько недель работают в Конгрессе – тем самым срывая голосование и за помощь Украине.

Аборты

Если коньком республиканцев на этих выборах является тема миграции, то в фокусе демократов – защита права на аборты. Верховный суд США в 2022 году определил, что запрет на аборты должен регулироваться на уровне отдельных штатов, а не страны в целом – и много республиканских штатов немедленно ввели ограничения, вплоть до полного запрета как такового.

В штабе Байдена в начале года публично признали, что именно тема абортов станет для них ключевой. Это вполне может принести электоральные плоды – политика демократов в вопросе абортов в целом по стране пользуется на 12% большей симпатией, чем подходы республиканцев.

Трамп и другие республиканские кандидаты в целом поддерживают запрет на аборты, расходятся лишь во мнениях о том, с какого срока беременности они должны быть запрещены и нужны ли исключения из запрета (вроде изнасилования, инцеста или угрозы здоровью матери).

Защита демократии

Это еще одна тема, которую команда Байдена взяла на знамя, представляя будущие выборы как "битву за демократию". Эта позиция имеет под собой довольно прочное основание, с учетом того, что Трамп так и не признал итоги выборов-2020, что в итоге привело к кровопролитному штурму Конгресса его сторонниками.

Трамп, в свою очередь, и далее представляет будущие выборы как реванш за "несправедливо украденную" победу 2020 года и открыто делится своими авторитарными планами на будущее – в частности, обещая стать "диктатором" в первый день своего нового президентского срока. Еще большие опасения вызывает план Трампа по массовой зачистке системы государственного управления от нелояльных ему лично функционеров.

Никки Хейли (фото: https://www.facebook.com/NikkiHaley/)

Тема "украденных выборов-2020" очень удобна для Трампа, она позволяет мобилизировать его электорат по принципу "все против нас", в итоге около 70% республиканцев в США верят в то, что Байден сфальсифицировал победу на прошлых выборах. Конкуренты Трампа по республиканскому лагерю, в частности Хейли и Десантис, считают итоги тех выборов справедливыми, но обычно стараются уходить от неудобных вопросов на эту тему, из-за риска навлечь на себя негодование трампистского электората.

Внешняя политика

В целом, на американских выборах внешняя политика не является приоритетной темой – если только США в тот момент непосредственно не втянуты в какое-то вооруженное противостояние. Сейчас же лишь 1% американцев определяют внешнюю политику страны как самую важную для них проблему (для сравнения, инфляцию такой назвали 16% избирателей).

Тем не менее, войны в Украине и в Секторе Газа являются заметными темами кампании. Позиция Байдена по этим вопросам известна, Трамп более расплычат, но Украине ожидать от него чего-то хорошего не приходится. Общий нарратив Трампа сводится к тому, что Белый дом должен заниматься внутренними, а не внешними проблемами. Как и Трамп, Десантис выступает довольно критично в отношении помощи Украине. В отличие от Хейли – она как раз полностью поддерживает Украину в борьбе с российской агрессией. Еще один республиканский кандидат, Рамасвами, все время пытается перещеголять даже Трампа в антиукраинских выпадах – за что недавно был жестко раскритикован в эфире республиканского Fox News.

В любом случае, хотя внешняя политика в ходе кампании не так активно обсуждается, как экономика или миграция, она остается важным элементам как минимум кампании Байдена. С учетом де-факто поражения в Афганистане, которое пришлось как раз на его каденцию, нынешнему президенту точно нужна какая-то внешнеполитическая история успеха – следовательно, до конца кампании Белый дом и далее будет держат российско-украинскую войну в списке приоритетов. Но для рядовых американцев эта тема все равно будет оставаться в тени более важных внутренних вопросов – и оба политических лагеря будут выстраивать свою активность исходя из этого.