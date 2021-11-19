Міграційна криза. Під час штурму польського кордону четверо військових отримали поранення

Внаслідок чергової спроби мігрантів силою перетнути кордон Польщі четверо солдатів отримали поранення. Двох військових госпіталізували до лікарні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на PAP.
Заступник голови Міноборони Польщі Войцех Скуркевич розповів, що за останню добу відбулося багато спроб перейти кордон країни. Одна із груп іноземців налічувала 500 осіб. Їх затримали польські військові.
За даними Прикордонної служби Польщі, за останні 24 години зафіксували 225 спроб мігрантів прорвати кордон. Дві великі групи мігрантів намагалися штурмувати польсько-білоруський кордон.
Нагадаємо, у Польщі впевнені, що Білорусь продовжуватиме відправляти мігрантів на кордон Польщі. Людей можуть і надалі оснащувати небезпечними предметами для більшої агресії.