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Міграційна криза: у Литві заявили, що не бачать кінця, але контролюють ситуацію

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Литва, Четвер 02 грудня 2021 09:27
Міграційна криза: у Литві заявили, що не бачать кінця, але контролюють ситуацію Фото: ситуація із мігрантами на кордоні Білорусі під контролем (Getty Images)
Автор: Іванна Шовкун

Голова парламентського комітету безпеки Литви, депутат Лаурінас Кащюнас заявив, що Литва не бачить кінця міграційної кризи, спричиненої мінським режимом. Проте він наголосив, що ситуацію взято під контроль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РАР.

"Ми все ще розглядаємо безліч сценаріїв розвитку подій на кордоні, але найголовніше, що тепер ми взяли ситуацію під контроль", - сказав Кащюнас.

Він додав, що результатом стала сильна позиція Литви, Польщі та Латвії, застосування політики повернення мігрантів додому та солідарність Європейського Союзу.

На думку політика, ситуація на литовсько-білоруському кордоні залишається відносно стабільною, але це не дозволяє зробити висновок про початок деескалації. Щодня припиняється близько 70 спроб незаконного перетину кордону Литви з Білорусі.

"Режим Лукашенка зараз у певному відчаї", - зазначив Кащюнас.

Також депутат додав, що перебіг подій багато в чому залежатиме від дій Росії.

Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ Литви пропонує продовжити надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю у зв'язку з міграційною кризою. Режим НП можуть продовжити ще місяць.

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