Міграційна криза: у Литві заявили, що не бачать кінця, але контролюють ситуацію

Голова парламентського комітету безпеки Литви, депутат Лаурінас Кащюнас заявив, що Литва не бачить кінця міграційної кризи, спричиненої мінським режимом. Проте він наголосив, що ситуацію взято під контроль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РАР .

"Ми все ще розглядаємо безліч сценаріїв розвитку подій на кордоні, але найголовніше, що тепер ми взяли ситуацію під контроль", - сказав Кащюнас.

Він додав, що результатом стала сильна позиція Литви, Польщі та Латвії, застосування політики повернення мігрантів додому та солідарність Європейського Союзу.

На думку політика, ситуація на литовсько-білоруському кордоні залишається відносно стабільною, але це не дозволяє зробити висновок про початок деескалації. Щодня припиняється близько 70 спроб незаконного перетину кордону Литви з Білорусі.

"Режим Лукашенка зараз у певному відчаї", - зазначив Кащюнас.

Також депутат додав, що перебіг подій багато в чому залежатиме від дій Росії.