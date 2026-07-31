Мигранты дальше не пройдут: в Еврокомиссии успокоили ЕС на фоне кризиса в Сеуте

Он назвал ситуацию "неприемлемой" и заявил, что находится в "тесном контакте" с испанскими властями. Кроме того, Бруннер подчеркнул, что из-за особого статуса Сеуты из анклава нет дальнейшего маршрута в Европу.

"Я повторяю, что никакого дальнейшего перемещения на европейский континент или другие государства-члены нет. Шенгенский кодекс о границах предусматривает специальные правила, которые применяются к Сеуте и Мелилье. Проверки лиц, покидающих Сеуту и Мелилью, остаются в силе", - подчеркнул еврокомиссар.

Также он поприветствовал "тесное сотрудничество между Испанией и Марокко" для урегулирования ситуации и обеспечения быстрого возвращения мигрантов.

"Комиссия продолжит сотрудничество с испанскими властями по эффективному использованию инструментов, доступных в рамках новых правил по миграции и убежищу, а также будет оказывать дополнительную поддержку на уровне ЕС, в том числе через наши агентства", - отметил Бруннер.

Миграционный кризис в Сеуте

Напомним, испанская Сеута, являющаяся автономным анклавом страны в Северной Африке, переживает самый большой миграционный кризис за последние годы.

За последние сутки в анклав могли нелегально добраться до 50 тысяч мигрантов, среди которых около 7 тысяч детей и подростков. Для восстановления контроля над ситуацией и поддержания общественного порядка испанские власти привлекли военных.