RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Мог оставить вражеским ДРГ. У экс-полицейского на Донбассе обнаружили склад оружия

Фото: полицейский из Торецка хранил дома арсенал оружия, ему выдвинули подозрение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Правохранители дома у экс-полицейского из Торецка Донецкой области обнаружили арсенал оружия, ему заочно сообщено о подозрении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.

У бывшего инспектора патрульной полиции Бахмутского райотдела под кроватью в спортивной сумке обнаружили арсенал оружия и боеприпасов, которые он мог оставить для диверсионных групп вражеской армии.

В частности, обнаружен и изъят один РПГ-22, две гранаты Ф-1 и РГД-5 и запалы к ним, пять тротиловых шашек, а также 741 патрон калибром 5,45 мм к автомату АК-74.

Также проверяется причастность к сотрудничеству экс-полицейского с сотрудниками "МВД ДНР", решается вопрос об объявлении его в розыск. При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры экс-правохранителю заочно уведомлено о подозрении в незаконном хранении оружия.

Ранее мы писали, что двум бывшим работникам Луганской таможни и бывшей заместительнице начальника следственного отдела полиции Изюма Харьковской области сообщено о подозрении в государственной измене.

Также СБУ идентифицировала и назвала имена предателей на временно оккупированной территории Херсонской области, которые вступили в ряды так называемого "МВД РФ".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая областьТорецк