ua en ru
Вт, 13 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Графики отключения света Энергетическое перемирие Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

МиГ-29 мог упасть на Одесчине из-за нештатного срабатывания ракеты

18:07 13.10.2026 Вт
1 мин
aimg Иван Носальский
МиГ-29 мог упасть на Одесчине из-за нештатного срабатывания ракеты Фото: в Одесской области разбился МиГ-29 (dbr.gov.ua)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Падение истребителя МиГ-29 в Одесской области в августе этого года продолжают расследовать. Одна из версий - нештатное срабатывание ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

Как отметили в ГБР, командование Воздушных сил ВСУ уже провело служебное расследование трагедии.

"Одной из версий причин авиационного происшествия в нем названо нештатное износ управляемой ракеты. В то же время. согласно законодательству, эта версия требует подтверждения в рамках уголовного производства и подтверждения соответствующими экспертизами", - уточнили правоохранители.

Они уже назначили комплекс экспертиз. В частности, специалисты проверяют бортовой регистратор - "черный ящик".

В ГБР обратили внимание, что окончательные выводы могут сделать только после того, как появятся результаты всех экспертиз в рамках досудебного расследования.

Падение МиГ-29

Напомним, 10 августа 2026 истребитель МиГ-29 уничтожал вражеские беспилотники в Березовском районе Одесской области. Во время полета произошла нештатная ситуация: самолет загорелся, а пилот потерял управление.

Летчику удалось катапультироваться. Угрозы его жизни нет.

По факту авиационной катастрофы ГБР открыло уголовное производство. Речь идет о нарушении правил полетов или подготовки к ним, а также правил эксплуатации летательных аппаратов, что повлекло за собой катастрофу.

В настоящее время досудебное расследование продолжается.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Одесса Миг-29 Война в Украине
Новости
В Германии назвали причину "дизельного соглашения" Трампа и Путина
В Германии назвали причину "дизельного соглашения" Трампа и Путина
Аналитика
Тайваньский гигант покупает цементный завод в Украине: изменится ли стоимость жилья после сделки
Мария Волощукредактор РБК-Украина Тайваньский гигант покупает цементный завод в Украине: изменится ли стоимость жилья после сделки