МиГ-29 мог упасть на Одесчине из-за нештатного срабатывания ракеты
Падение истребителя МиГ-29 в Одесской области в августе этого года продолжают расследовать. Одна из версий - нештатное срабатывание ракеты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.
Как отметили в ГБР, командование Воздушных сил ВСУ уже провело служебное расследование трагедии.
"Одной из версий причин авиационного происшествия в нем названо нештатное износ управляемой ракеты. В то же время. согласно законодательству, эта версия требует подтверждения в рамках уголовного производства и подтверждения соответствующими экспертизами", - уточнили правоохранители.
Они уже назначили комплекс экспертиз. В частности, специалисты проверяют бортовой регистратор - "черный ящик".
В ГБР обратили внимание, что окончательные выводы могут сделать только после того, как появятся результаты всех экспертиз в рамках досудебного расследования.
Падение МиГ-29
Напомним, 10 августа 2026 истребитель МиГ-29 уничтожал вражеские беспилотники в Березовском районе Одесской области. Во время полета произошла нештатная ситуация: самолет загорелся, а пилот потерял управление.
Летчику удалось катапультироваться. Угрозы его жизни нет.
По факту авиационной катастрофы ГБР открыло уголовное производство. Речь идет о нарушении правил полетов или подготовки к ним, а также правил эксплуатации летательных аппаратов, что повлекло за собой катастрофу.
В настоящее время досудебное расследование продолжается.