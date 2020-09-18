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Міфи про ТКГ є частиною інформаційної агресії Росії, - Резніков

Автор: Анастасия Рокитна, Маріанна Присяжнюк

Перший заступник голови української делегації в ТКГ Олексій Резніков розповів про розповсюдження міфів про Тристоронню контактну групу (ТКГ) з боку Росії. Він розповів, які саме.

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Про це Резніков заявив в Раді.

Він зазначив, що головним міфом про ТКГ те, що вона наділена повноваженнями, яких не має. Він зазначив, що ТКГ - це майданчик, де відбувається обговорення гуманітарних, безпекових питань.

"Рішення ухвалюються тільки президентом та парламентом, як єдиним законодавчим органом. Саме парламент може прийняти спеціальний закон, чи проводити чи не проводити вибори на непідконтрольних територіях після їх деокупації та яким чином",- сказав Резніков.

Нагадаємо, глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що офіційний Київ не відмовлявся від "формули Штайнмайера", і назвав її складною для реалізації на практиці.

Зазначимо, дана формула фактично уточнює пункт мінських угод про введенні особливого порядку місцевого самоврядування окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО).

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