"Мідтьюлланд" - "Селтік" та інші матчі дня Ліги чемпіонів: букмекери назвали фаворитів
Сьогодні, 28 липня, відбудеться дев'ять заключних матчів другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Букмекери визначили фаворитів протистоянь.
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Центральним матчем сьогоднішнього дня буде протистояння данського "Мідтьюлланда" і шотландського "Селтіка" (старт о 20:45 за Києвом). Перший матч між командами завершився бойовою нічиєю 1:1, і, якби УЄФА не скасувало правило виїзного гола перед початком нинішнього сезону, то невелика перевага могла бути на боці данців. Але дане правило було скасовано, а так до матчу обидві команди підходять з фактично рівними шансами.
Букмекери невелику перевагу віддають господарям: коефіцієнт на перемогу "Мідтьюлланда" - 2.45, на перемогу "Селтіка" - 2.92, на те, на те, що основний час завершиться внічию - 3.35. На загальний прохід "Мідтьюлланда" дають коефіцієнт 1.83, на "Селтік" - 1.99.
Ще один матч, який міг претендувати на центральний статус - "Галатасарай" і "ПСВ" (21:00). Однак через розгром турків у Нідерландах (перемога "ПСВ" 5:1) в глобальний успіх "Галатасарая" букмекери вірять дуже слабо - на те, що матч завершиться в основний час дають коефіцієнт 1.07. Але локально в другому матчі шанси на успіх у команд відносно рівні - на перемогу "ПСВ" дають 2.27, на успіх "Галатасарая" - 2.92, на нічию - 3.75.
На інші матчі букмекери дають наступні коефіцієнти:
- "Шериф" (Румунія) - "Алашкерт" (Вірменія), початок 20:00 (1:1 перший матч): П1 - 1.47, Н - 4.15, П2 - 7.70
- "Нефтчі" (Азербайджан) - "Олімпіакос" (Греція), початок 20:00 (0:1): П1 - 4.05, Н - 3.45, П2 - 1.94
- "Клуж" (Румунія) - "Лінкольн Ред Імпс" (Гібралтар), початок 20:30 (2:1): П1 - 1.16, Н - 7.40, П2-17.50
- "Лудогорець" (Болгарія) - "Мура" (Словенія), початок 21:00 (0:0): П1 - 1.40, Н-4.60, П2-8.20
- "Янг Бойз" (Швейцарія) - "Слован" (Словаччина), початок 21:15 (0:0): П1 - 1.36, Н - 5.00, П2-8.40
- "Црвена Звезда" (Сербія) - "Кайрат" (Казахстан), початок 21:30 (1:2): П1 - 1.40, Н-4.70, П2-8.10
- "Спарта" (Чехія) - "Рапід" (Австрія), початок 21:30 (1:2): П1 - 1.94, Н - 3.85, П2-3.65
* П1 - перемога господарів; Н - нічия в матчі; П2 - перемога гостей
Нагадаємо, вчора завершилися перші чотири протистояння другого раунду кваліфікації:
- "Омонія" (Кіпр) - "Динамо З" (Хорватія) - 0: 1 (0 :3 за сумою двох матчів)
- "Флора" (Естонія) - "Легія" (Польща) - 0:1 (1:3)
- ГІК (Фінляндія) - "Мальме" (Швеція) - 2:2 (3:4)
- "Жальгіріс" (Литва) - "Ференцварош" (Угорщина) - 1:3 (1:5)
Відзначимо, з третього раунду кваліфікації ЛЧ стартує й донецький "Шахтар". "Гірники" зіграють проти бельгійського "Генка".