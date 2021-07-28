"Мидтьюлланд" - "Селтик" и другие матчи дня Лиги чемпионов: букмекеры назвали фаворитов
Сегодня, 28 июля, состоится девять заключительных матчей второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Букмекеры определили фаворитов противостояний.
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Центральным матчем сегодняшнего дня будет противостояние датского "Мидтьюлланда" и шотландского "Селтика" (старт в 20:45 по Киеву). Первый матч между командами завершился боевой ничьей 1:1, и, если бы УЕФА не отменило правило выездного гола перед началом нынешнего сезона, то небольшое преимущество могло быть на стороне датчан. Но данное правило было отменено, а так к матчу обе команды подходят с фактически равными шансами.
Букмекеры небольшое преимущество отдают хозяевам: коэффициент на победу "Мидтьюлланда" - 2.45, на победу "Селтика" - 2.92, на то, на то, что основное время завершится вничью - 3.35. На общий проход "Мидтьюлланда" дают коэффициент 1.83, на "Селтик" - 1.99.
Еще один матч, который мог претендовать на центральный статус - "Галатасарай" и "ПСВ" (21:00). Однако из-за разгрома турков в Нидерландах (победа "ПСВ" 5:1) в глобальный успех "Галатасарая" букмекеры верят очень слабо - на то, что матч завершится в основное время дают коэффициент 1.07. Но локально во втором матче шансы на успех у команд относительно равны - на победу "ПСВ" дают 2.27, на успех "Галатасарая" - 2.92, на ничью - 3.75.
На остальные матчи букмекеры дают следующие коэффициенты:
- "Шериф" (Румыния) - "Алашкерт" (Армения), начало 20:00 (1:1 первый матч): П1 - 1.47, Н - 4.15, П2 - 7.70
- "Нефтчи" (Азербайджан) - "Олимпиакос" (Греция), начало 20:00 (0:1): П1 - 4.05, Н - 3.45, П2 - 1.94
- "Клуж" (Румыния) - "Линкольн Ред Импс" (Гибралтар), начало 20:30 (2:1): П1 - 1.16, Н - 7.40, П2 - 17.50
- "Лудогорец" (Болгария) - "Мура" (Словения), начало 21:00 (0:0): П1 - 1.40, Н - 4.60, П2 - 8.20
- "Янг Бойз" (Швейцария) - "Слован" (Словакия), начало 21:15 (0:0): П1 - 1.36, Н - 5.00, П2 - 8.40
- "Црвена Звезда" (Сербия) - "Кайрат" (Казахстан), начало 21:30 (1:2): П1 - 1.40, Н - 4.70, П2 - 8.10
- "Спарта" (Чехия) - "Рапид" (Австрия), начало 21:30 (1:2): П1 - 1.94, Н - 3.85, П2 - 3.65
* П1 - победа хозяев; Н - ничья в матче; П2 - победа гостей
Напомним, вчера завершились первые четыре противостояния второго раунда квалификации:
- "Омония" (Кипр) - "Динамо З" (Хорватия) - 0:1 (0:3 по сумме двух матчей)
- "Флора" (Эстония) - "Легия" (Польша) - 0:1 (1:3)
- ХИК (Финляндия) - "Мальме" (Швеция) - 2:2 (3:4)
- "Жальгирис" (Литва) - "Ференцварош" (Венгрия) - 1:3 (1:5)
Отметим, с третьего раунда квалификации ЛЧ стартует и донецкий "Шахтер". "Горняки" сыграют против бельгийского "Генка".