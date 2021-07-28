"Мидтьюлланд" - "Селтик" и другие матчи дня Лиги чемпионов: букмекеры назвали фаворитов

Центральным матчем сегодняшнего дня будет противостояние датского "Мидтьюлланда" и шотландского "Селтика" (старт в 20:45 по Киеву). Первый матч между командами завершился боевой ничьей 1:1, и, если бы УЕФА не отменило правило выездного гола перед началом нынешнего сезона, то небольшое преимущество могло быть на стороне датчан. Но данное правило было отменено, а так к матчу обе команды подходят с фактически равными шансами.

Букмекеры небольшое преимущество отдают хозяевам: коэффициент на победу "Мидтьюлланда" - 2.45, на победу "Селтика" - 2.92, на то, на то, что основное время завершится вничью - 3.35. На общий проход "Мидтьюлланда" дают коэффициент 1.83, на "Селтик" - 1.99.

Еще один матч, который мог претендовать на центральный статус - "Галатасарай" и "ПСВ" (21:00). Однако из-за разгрома турков в Нидерландах (победа "ПСВ" 5:1) в глобальный успех "Галатасарая" букмекеры верят очень слабо - на то, что матч завершится в основное время дают коэффициент 1.07. Но локально во втором матче шансы на успех у команд относительно равны - на победу "ПСВ" дают 2.27, на успех "Галатасарая" - 2.92, на ничью - 3.75.

На остальные матчи букмекеры дают следующие коэффициенты:

"Шериф" (Румыния) - "Алашкерт" (Армения), начало 20:00 (1:1 первый матч): П1 - 1.47, Н - 4.15, П2 - 7.70

"Нефтчи" (Азербайджан) - "Олимпиакос" (Греция), начало 20:00 (0:1): П1 - 4.05, Н - 3.45, П2 - 1.94

"Клуж" (Румыния) - "Линкольн Ред Импс" (Гибралтар), начало 20:30 (2:1): П1 - 1.16, Н - 7.40, П2 - 17.50

"Лудогорец" (Болгария) - "Мура" (Словения), начало 21:00 (0:0): П1 - 1.40, Н - 4.60, П2 - 8.20

"Янг Бойз" (Швейцария) - "Слован" (Словакия), начало 21:15 (0:0): П1 - 1.36, Н - 5.00, П2 - 8.40

"Црвена Звезда" (Сербия) - "Кайрат" (Казахстан), начало 21:30 (1:2): П1 - 1.40, Н - 4.70, П2 - 8.10

"Спарта" (Чехия) - "Рапид" (Австрия), начало 21:30 (1:2): П1 - 1.94, Н - 3.85, П2 - 3.65

* П1 - победа хозяев; Н - ничья в матче; П2 - победа гостей

Напомним, вчера завершились первые четыре противостояния второго раунда квалификации: