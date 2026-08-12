ua en ru
Ср, 12 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Miltech

Мидл-страйки - это будущее фронта: какие изменения ожидаются уже совсем скоро

16:01 12.08.2026 Ср
2 мин
Полковник 7 корпуса ДШВ рассказал, как изменятся Мидл-страйки и почему они станут важным оружием на фронте
aimg Анна Шиканова
Мидл-страйки - это будущее фронта: какие изменения ожидаются уже совсем скоро Украинские дроны становятся более крепкими и устойчивыми (фото: facebook.com/7CorpsDSHV)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

В ближайшие 6-12 месяцев уровень автономности дронов средней дальности и их устойчивости к враждебным средствам радиоэлектронной борьбы будет только расти. И некоторые подразделения уже внедряют революционные подходы к применению этих бортов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на колонку начальника БПС 7 Корпуса быстрого реагирования ДШВ Дениса Поляченко для NV Бизнес.

По его словам, отрасль будет развиваться не только количественно, но и качественно. Будет расширяться специализация: появятся узкопрофильные борта, в том числе разведывательные и предназначенные исключительно для ударов по бронетехнике или для охоты на логистические колонны.

Читайте также: "Москва горит – это же хорошо": в ДШВ раскрыли влияние мидл-страйков на ситуацию на фронте

Чтобы с помощью Мидл-страйков полностью контролировать тыл врага, нужен системный подход.

Он, по словам подполковника, заключается не только в стабильных поставках комплектующих и масштабировании производства, а в первую очередь - в слаженной работе операторов, аналитиков и инженеров, в четком взаимодействии между различными подразделениями.

Поляченко считает, что будущее фронта будут диктовать группы дронов. Уже вскоре на поле боя появятся комплексы, в которых у каждого БПЛА своя роль – один ищет цель, другой – ретранслирует данные, а третий – непосредственно производит поражение. Приоритеты в воздухе будут определять искусственный интеллект.

Читайте также: ВСУ "отминусовали" более четверти миллиона дронов с начала года: свежая статистика

В авангарде вовлечение ИИ в боевые действия в небе - 7 Корпус быстрого реагирования ДШВ. Десантники используют алгоритмы для анализа разведывательной информации.

Сведения из разведывательных "крыльев" дополняются данными радиоэлектронной и видовой разведки. Скорость расшифровки разрозненных данных и превращение их в координаты оказывает непосредственное влияние на шансы врага изменить позицию.

Автор отмечает, что Мидл-страйки – не спасительная палочка, которая сама по себе выигрывает войну. Это мощное инновационное средство, которое качественно и результативно дополняет работу артиллерии и наземных подразделений.

Мидл-страйки – это новое сверхмощное оружие Украины (фото: facebook.com/7CorpsDSHV)

Ранее стало известно, как работает отбор иностранцев в 25-й бригаде ДШВ

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Дрони
Новости
В Киеве российский удар задел поликлинику
В Киеве российский удар задел поликлинику
Аналитика
"Мы не упустили исторический шанс": интервью с фундатором Независимости Иваном Зайцем
Владимир Куреннойзаместитель генерального директора РБК-Украина "Мы не упустили исторический шанс": интервью с фундатором Независимости Иваном Зайцем