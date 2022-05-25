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У МЗС розповіли, які плани завершення війни Україна готова обговорювати

Фото: Дмитро Кулеба (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Українська влада готова вітати будь-який мирний план без пунктів про лінії зіткнення і поступок територіями.

Про це в Давосі заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку МЗС.

Дипломат прокоментував появу плану завершення війни авторства Італії. Україна відмовиться від обговорення проектів, які підтвердять контроль РФ над захопленими з 24 лютого районами.

"Ми вітаємо всі види планів, які не передбачають створення нової лінії зіткнення та поступок з боку України в частині територіальної цілісності та суверенітету щодо певних територій. Усе інше ми готові обговорювати", – пояснив Кулеба.

Італійський мирний план складається з чотирьох пунктів. Серед них, зокрема, введення сил ООН, швидкий вступ України до ЄС із паралельною відмовою від НАТО, угода з РФ про окреме вирішення питань Донбасу та Криму, а також новий багатосторонній безепековий договір для Європи.

До слова, очільник МЗС Кулеба вказав на пасивність НАТО в час українсько-російської війни.

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