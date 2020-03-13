В МЗС заявили, що знають, як повернути українців з кордону Словенії

Міністерство закордонних справ України вже ухвалило необхідні рішення задля повернення українців, які застрягли на кордоні Словенії. Про це заявив голова МЗС Дмитро Кулеба в ефірі програми "Свобода Слова Савіка Шустера на каналі "Україна", передає кореспондент РБК-Україна.

Кулеба нагадав, що на кордоні зі Словенією знаходяться близько сотні співвітчизників.



"Через те, що Словенія закрила кордон з Італією, у нас застрягли на кордоні близько сотні українців, яких ми обов’язково витягнемо і вже ухвалені відповідні рішення", - заявив Кулеба.

У свою чергу, президент Володимир Зеленський заявив, що українців евакуюють спецлітаком вже цими вихідними - 14-15 березня.

Нагадаємо, через поширення коронавірусу 11 березня Словенія закрила кордон з Італією. Внаслідок цього близько 120 українців, які прямували з Італії в Україну, застрягли на словенському кордоні. Міністерство закордонних справ почало займатися питанням українців.

Раніше РБК-Україна писало, що з 13 березня через пандемію коронавірусу COVID-19 Данія закриє свої кордони для іноземців. Про закриття кордонів у зв'язку з пандемією COVID-19 раніше заявила влада Чехії. Також обмежила пропуск на свою територію Словаччина. Свої кордони для іноземців також закриє Україна.