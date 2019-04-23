У МЗС заявили, що Росія змінила "тон розмови" про українських моряків

Заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль заявила, що під час сьогоднішніх консультацій щодо звільнення українських військовополонених моряків Росія "змінила тон розмови". Про це Зеркаль написала у своєму Facebook.

Вона наголосила, що наразі невідомо, чи це зміна російської тактики чи просте бажання затягнути процес консультацій.

"Вразила кардинальна зміна тону розмови - перехід від хамства та брутальної зневаги до цивілізованої мови, притаманної дипломатії.. У будь-якому разі це не вплинуло на позиції сторін щодо наших моряків і кораблів", - написала Зеркаль.

За словами заступника глави МЗС, аргументи, які українські дипломати почули сьогодні від РФ, підтвердили стартову позицію, що мова йде саме про застосування Конвенції ООН з морського права, яка гарантує імунітет українським військовим кораблям та членам їхніх екіпажів.

"Розраховуємо, що скоро Міжнародний Трибунал з Морського Права підтвердить наші вимоги. Сьогодні-завтра буде остаточно оголошено дату слухань в Гамбурзі (попередньо - 6-7 травня). До того часу Росія має можливість добровільно звільнити українських моряків і військові кораблі і усунути порушення міжнародного права", - додала Зеркаль.

Також вона зазначила, чи зможе Росія і далі тримати цивілізований тон розмови і довести це "конкретними справами" буде видно з документів, які Україна отримає від РФ в рамках підготовки до слухань в Гамбурзі.

Раніше Зеркаль заявляла, що МЗС, незважаючи на вибори президента, продовжує займатися питаннями звільнення українських моряків, а також іншими питаннями, які стосуються порушень Росією міжнародного права.

РБК-Україна писало, що у Росії слідство сьогодні дозволило перші за 5 місяців телефонні дзвінки до рідних частині українських військовополонених моряків.