Частині українських моряків в РФ дозволили вперше подзвонити додому

Фото: суд на українськими моряками в РФ (twitter.com OgonWatch)

Дозволу на дзвінки моряки не могли отримати 5 місяців

У Росії слідство дозволило телефонні дзвінки до рідних частині українських військовополонених морякам. Про це повідомив адвокат Микола Полозов Facebook.

Він зазначив, що протягом майже 5 місяців слідство не давало дозволу військовополоненим на здійснення побачень з рідними, а також дозволів на телефонні переговов.

"Сьогодні стало відомо, що стосовно частини військовополонених слідством прийнято рішення дозволити здійснення телефонного дзвінка додому. Ми розраховуємо, що слідство прийме таке рішення відносно кожного з 24 військовополонених українських моряків, і вони зможуть хоча б по телефону почути голоси своїх рідних і близьких", - написав Полозов.

Також адвокат розповів, що у відношенні військовополонених українських моряків тривають слідчі дії.

"Проводиться ознайомлення військовополонених та їхніх адвокатів з постановами про призначення технічних експертиз артилерійського озброєння МБАК "Бердянськ" і "Нікополь". Також слідство призначило ще одну експертизу - ситуаційну і пред'являє для ознайомлення постанову про її призначення. Слідчі дії будуть проводитися до кінця квітня, а також між травневими святами", - зазначив Полозов.

Раніше повідомлялося, що адвокати моряків подали апеляційні скарги на постанови Лефортовського районного суду міста Москви про продовження строків тримання під вартою стосовно військовополонених до кінця липня.

Нагадаємо, 6-7 травня в Гамбурзі відбудуться слухання у Міжнародному трибуналі з морського права на вимогу України звільнити моряків і кораблі.