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Частині українських моряків в РФ дозволили вперше подзвонити додому

Новини » Суспільство    23.04.2019 - 17:48
Частині українських моряків в РФ дозволили вперше подзвонити додому
Фото: суд на українськими моряками в РФ (twitter.com OgonWatch)

Дозволу на дзвінки моряки не могли отримати 5 місяців

У Росії слідство дозволило телефонні дзвінки до рідних частині українських військовополонених морякам. Про це повідомив адвокат Микола Полозов Facebook.

Він зазначив, що протягом майже 5 місяців слідство не давало дозволу військовополоненим на здійснення побачень з рідними, а також дозволів на телефонні переговов.

"Сьогодні стало відомо, що стосовно частини військовополонених слідством прийнято рішення дозволити здійснення телефонного дзвінка додому. Ми розраховуємо, що слідство прийме таке рішення відносно кожного з 24 військовополонених українських моряків, і вони зможуть хоча б по телефону почути голоси своїх рідних і близьких", - написав Полозов.

Також адвокат розповів, що у відношенні військовополонених українських моряків тривають слідчі дії.

"Проводиться ознайомлення військовополонених та їхніх адвокатів з постановами про призначення технічних експертиз артилерійського озброєння МБАК "Бердянськ" і "Нікополь". Також слідство призначило ще одну експертизу - ситуаційну і пред'являє для ознайомлення постанову про її призначення. Слідчі дії будуть проводитися до кінця квітня, а також між травневими святами", - зазначив Полозов.

Частині українських моряків в РФ дозволили вперше подзвонити додому

Раніше повідомлялося, що адвокати моряків подали апеляційні скарги на постанови Лефортовського районного суду міста Москви про продовження строків тримання під вартою стосовно військовополонених до кінця липня.

Нагадаємо, 6-7 травня в Гамбурзі відбудуться слухання у Міжнародному трибуналі з морського права на вимогу України звільнити моряків і кораблі.

 

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