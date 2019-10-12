ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У МЗС заявили, що підсумковий документ "нормандського саміту" ще не узгоджений

Новини » Політика    12.10.2019 - 13:08
У МЗС заявили, що підсумковий документ "нормандського саміту" ще не узгоджений
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Україна)

Вадим Пристайко заявив, що підсумковий документ узгоджений лише в частині формули Штайнмайера

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що підсумковий документ майбутньої зустрічі лідерів України, Німеччини, Франції та Росії узгоджений лише в частині формули Штайнмайера, інші питання поки обговорюються. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю "Укрінформу".

Таким чином він прокоментував повідомлення російських ЗМІ про те, що у попередньо узгодженому підсумковому документі "нормандського" саміту немає пункту про передачу Києву контролю над кордоном до виборів.

"Узгоджена лише та частина, яка стосується формули Штайнмайера. Я не знаю, яким буде остаточний документ, але погоджений на даний момент радниками насправді дуже короткий і фактично відзначає лише досягнутий прогрес. Наприклад, там написано, що сторони вітають завершення розведення і відновлення повідомлення у Станиці Луганській, обмін полоненими і уповноважують своїх міністрів закордонних справ, умовно кажучи, працювати далі. Це дозволяє росіянам сказати, що там немає контролю над кордоном, але там взагалі нічого немає", - сказав Пристайко.

Нагадаємо, раніше в Кремлі повідомили, що дата зустрічі у нормандському форматі буде визначена після завершення етапу підготовки.

Додамо, що президент України Володимир Зеленський заявив, що якщо нормандський формат буде відкладений, Україна буде шукати альтернативу. За його словами, однією з альтернатив є прямі переговори з Путіним.

Також президент зазначив, що

Можливості запобігти арештам українців у Криму дуже обмежені, - Пристайко Пристайко розповів, коли Росія поверне захоплені кораблі біля Керченської протоки
Новини України Вадим Пристайко
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся