У МЗС заявили, що підсумковий документ "нормандського саміту" ще не узгоджений

Фото: Вадим Пристайко (РБК-Україна)

Вадим Пристайко заявив, що підсумковий документ узгоджений лише в частині формули Штайнмайера

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що підсумковий документ майбутньої зустрічі лідерів України, Німеччини, Франції та Росії узгоджений лише в частині формули Штайнмайера, інші питання поки обговорюються. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю "Укрінформу".

Таким чином він прокоментував повідомлення російських ЗМІ про те, що у попередньо узгодженому підсумковому документі "нормандського" саміту немає пункту про передачу Києву контролю над кордоном до виборів.

"Узгоджена лише та частина, яка стосується формули Штайнмайера. Я не знаю, яким буде остаточний документ, але погоджений на даний момент радниками насправді дуже короткий і фактично відзначає лише досягнутий прогрес. Наприклад, там написано, що сторони вітають завершення розведення і відновлення повідомлення у Станиці Луганській, обмін полоненими і уповноважують своїх міністрів закордонних справ, умовно кажучи, працювати далі. Це дозволяє росіянам сказати, що там немає контролю над кордоном, але там взагалі нічого немає", - сказав Пристайко.

Нагадаємо, раніше в Кремлі повідомили, що дата зустрічі у нормандському форматі буде визначена після завершення етапу підготовки.

Додамо, що президент України Володимир Зеленський заявив, що якщо нормандський формат буде відкладений, Україна буде шукати альтернативу. За його словами, однією з альтернатив є прямі переговори з Путіним.

Також президент зазначив, що