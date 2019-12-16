У МЗС висловили протест через образи футболіста Зозулі

Міністерство закордонних справ України засудило прояви нетерпимості та словесні напади на адресу українського футболіста Романа Зозулі під час матчу між командами "Райо Вальєкано" і "Альбасете". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву на сайті МЗС України.

Образи в бік Зозулі в МЗС назвали не лише надуманими та безпідставними, а й співзвучними зі штампами російської пропаганди.

"Любити свою країну та перейматися її долею - природня риса свідомого громадянина в цивілізованому світі. Висловлюємо щиру підтримку Романові і віримо, що футбол, як універсальна мова для фанатів по всьому світу, залишатиметься важливим інструментом зі зміцнення миру, терпимості та взаєморозуміння, об’єднуючи людей крізь кордони, культури і політичні системи", - йдеться в заяві.

Крім того, українські дипломати закликали офіційну владу Іспанії та керівництво Королівської іспанської футбольної федерації належним чином відреагувати на інцидент з українським футболістом задля запобігання подібним неприпустимим проявам у майбутньому.

Як відомо, команди не вийшли на другий тайм, оскільки в кінцівці першої половини зустрічі фанати почали скандували: "Зозуля, ти нацист". Також гравцеві були присвячені образливі банери.

Раніше повідомлялося, що Керівництво футбольної ліги Іспанії (Ла Ліга) виступило з офіційною заявою з приводу переривання матчу 20 туру Сегунди між "Райо Вальєкано" і "Альбасете" через поведінку фанатів господарів, які ображали українського нападника гостей Романа Зозулю.

Нагадаємо, нещодавно матч "Шахтар" - "Динамо" (1:0) був призупинений через расистські кричалки від сектора фанатів киян в сторону гравців "гірників".